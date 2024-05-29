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В Кишинёве, куда прибывает с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен, начались акции протеста общественности. Полиция начала их жестоко разгонять и задерживать участников.

Группа молодых активистов из блока «Победа» провела протест у посольства США в Молдове. Молодые люди держали в руках плакаты с надпиясми «Blinken, go home!», «We want peace», перечисления преступлений США в отношении Вьетнама, Ливии и Югославии, скандировали: «Руки прочь от Молдовы!», «Хватит тянуть Молдову в НАТО!». В завершение акции молодые активисты разорвали американские флаги, облили себя и разорванные флаги свекольным соком в ознаменование кровавых преступлений США.

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«Где были США и НАТО, там всегда была война. Нам в стране война и кровь не нужна», – сказал в своём выступлении общественный активист Юрий Витнянский.

Другая группа активистов, представлявших Гагаузию, устроила митинг протеста при въезде в Кишинёв из аэропорта, где должен был проследовать кортеж Блинкена. Участники требовали не втягивать Молдову в военные действия. В отношении этих людей полиция применила силу, оттеснив их от дороги. Был задержан гагаузский общественный деятель Михаил Влах. Полицейские попытались затолкать в машину другого активиста из Комрата, Василия Новака. Одну из женщин волокли на коленях по земле, разорвали ей штаны и разбили колени до крови. В преддверии приезда «большого белого господина» полиция очистила Кишинёв от автомобилей, забрав многие из них с помощью эвакуатора.