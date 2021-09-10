В Кишиневе считают, что Приднестровью следует готовиться к затяжным блокадам

10.09.2021 14:26 (Мск)

В Кремле молдавская повестка сейчас далеко не в первой и даже не в десятой папке. А Молдова не может стать членом НАТО, поскольку Приднестровье является якорем, который не позволит Кишиневу уплыть на Запад, а тем более в Румынию.

Пока других целей у Москвы по отношению к Кишиневу нет. Думаю, что в Кремле борьбу за установление пророссийского правительства здесь считают пустой тратой средств и сил.

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Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал молдавский политолог Александр Кориненко.

ПолитНавигатор: Есть мнение, что новая власть, которая пришла под лозунгами прогресса и реформ, работает по старым шаблонам, в стиле Плахотнюка, подтверждая, что «захваченное государство» таким и остается. Действительно ли это так?

Александр Кориненко: Это действительно так. Любая молдавская власть пока будет работать по таким шаблонам, которые формировались весь период независимости. Не господин Плахотнюк придумал молдавский «кумэтризм» (кумовство), коррупционные схемы, грязные методы борьбы с оппонентами. Просто при нем это все достигло апогея, а сегодня тот же кумэтризм и схемы будут преподноситься в цивилизованной, европейской обертке. Нам хватило месяца, чтобы увидеть, что на ключевые посты руководители партии «Действие и солидарность» назначают своих родственников и друзей, в том числе это делает и глава государства. Всегда есть соблазн «перезахватить» государство. Зачем что-то ломать, если оно прекрасно работает?

ПолитНавигатор: Да, на государственные посты пришли двоюродные сестры, тети и другие родственники руководителей страны. Для чего это делается, ведь к новой команде приковано пристальное внимание избирателей? А может, в кумэтризме ничего плохого нет, если на пост назначается профессионал?

Александр Кориненко: Молдова – маленькая страна, и профессионалов у нас немного. Мне кажется вполне допустимым в некоторых случаях назначение на некоторые посты своих кумэтров. У нас так часто бывает, что когда ты долго работаешь в одной отрасли, то твои коллеги становятся кумовьями, крестными и т.д. Далее эта команда может пойти с тобой, но если пройдет открытый конкурс на занятие вакантных должностей. При всей декларируемой транспарентности новой власти никаких конкурсов не проводится. Причина в том, что эти люди лояльны новой власти, но не пройдут даже первый этап любого конкурса. Майя Санду сама подала пример, назначив руководителем службы Высшего совета безопасности страны Штефана Цыбуляка без конкурса. Многие даже в окружении президента были удивлены таким подходом. Плохой пример заразителен.

ПолитНавигатор: Новая команда начала войну против Генерального прокурора. Зачем она так упорно стремится сместить его, подстраивает под это законы? Есть ли весомые причины для его отставки?

Александр Кориненко: Реальных причин для смещения Генерального прокурора Александра Стояногло две. Первая – это принципиальная позиция госпожи президента, ведь когда она была премьер-министром, именно из-за скандала с назначением Генпрокурора ее правительство пало. Борьба с Александром Стояногло для Майи Санду важнее, чем со всей оппозицией вместе взятой, и не только по причине личной неприязни, но и потому что Генеральная прокуратура – это мощная политическая дубинка, которая замыкает силовой блок. Вторая причина заключается в том, что президент хочет начать ряд громких политических дел против политиков, которые, по ее мнению, замешаны в коррупционных схемах. Полагаю, она свято верит, что ее Генпрокурор будет справляться намного лучше и реформы пойдут быстрее.

ПолитНавигатор: Есть ли какие-то заметные успехи в экономике, социальной сфере? Тут звучат и позитивные новости, например, о значительном повышении пенсий, и негативные, например, о стремительном росте цен на топливо, и скандалы – как в случае с угрозой увольнения непривитых от коронавируса учителей.

Александр Кориненко: Новому правительству надо дать время освоиться. Сейчас в стране ситуация такова, что это надо делать быстро: пандемия, пустая казна, нестабильность в обществе. Рост цен на ГСМ потянул за собой рост цен на продукты питания и другие товары первой необходимости. Каждый день жители Молдовы видят меняющиеся ценники в магазинах. Действительно, чтобы завоевать симпатии самых ответственных избирателей – пенсионеров, новая власть обещала значительное повышение пенсий. В реальности пенсии поднимут не всем, тем же, кто все-таки попадет в эту категорию, посчастливится получить максимум прибавку в 400 леев, которую в скором времени и съест этот рост цен. У меня никогда не было оптимизма по этому поводу: одной рукой давать, а второй забирать – это хорошо обкатанная схема молдавских властей.

Ситуация с учителями весьма цинична. Непривитых учителей не будут увольнять, так как любой суд восстановит преподавателя в должности, и этого власть не может не понимать, поэтому невакцинированных учителей без ПЦР-тестов просто не будут пускать на рабочие места. Проблема в том, что учителя подвержены заболеваниям нервной системы, и из-за противопоказаний некоторые из них не могут получить вакцину. Безусловно, пройти ПЦР-тесты в данном случае будет даже полезно, но учителей заставляют это делать за свой счет. В Молдове выплаты в фонд медицинского страхования составляют 9% от заработной платы. Учителя – не попрошайки, они платят взносы, за счет которых логично было бы разрешить им делать тестирование. Ситуация с техническим персоналом школ еще хуже. Их зарплаты составляют до 2000 леев, а один ПЦР-тест стоит 800 леев, и, конечно, учебные заведения могу потерять этих сотрудников.

ПолитНавигатор: Насколько эффективны меры борьбы с распространением COVID-19, четвертая волна которого в разгаре?

Александр Кориненко: Пока власти предпринимают хаотичные шаги. Вместо пропаганды вакцинации снова возвращаются запреты. 9 сентября Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью ввела ЧП в области здравоохранения до 30 октября. Людям без вакцинации и ПЦР-тестов запретят посещение мероприятий, фестивалей, заведений, что, безусловно, очень сильно ударит по сфере HoReCa. При этом в стране уже есть большие запасы вакцины, но правительство не может мотивировать людей прививаться.

ПолитНавигатор: Появились сообщения, что Республика Молдова примет беженцев из Афганистана. По силам ли эта миссия стране и насколько это безопасно?

Александр Кориненко: Молдова подписала совместное заявление о гарантиях эвакуации граждан из Афганистана, но премьер-министра Наталья Гаврилица 19 августа заявила, что беженцев Молдова принимать не будет. Уверен, что ЕС даже этого не потребует. У нас нет средств, что обустроить лагеря для них, провести идентификацию и отличить настоящих беженцев от членов террористических ячеек. В конце концов, любые беженцы рассматривают Молдову как перевалочный пункт для побега в ЕС. Поэтому даже европейцы не будут требовать этого от Молдовы.

ПолитНавигатор: Новая команда, намеревавшаяся выстраивать с Россией прагматичные и деловые отношения, придерживается, тем не менее, антироссийской линии. Будет ли Москва принимать в ответ на это какие-то санкции? Может быть, газ для Молдовы подорожает?

Александр Кориненко: Газ, возможно, подорожает, и у Кишинева появятся проблемы поставками на российских рынок своей продукции, но не более того. В Кремле молдавская повестка сейчас далеко не в первой папке и даже не в десятой. Мы наблюдали, что во время избирательной кампании ни Игорь Додон, ни Партия социалистов не получили никакой явной поддержки из Москвы. Молдова не может стать членом НАТО или войти в ЕС из-за территориального конфликта. Приднестровье – это тот якорь, который не позволит Молдове уплыть на Запад, тем более в Румынию. Пока других целей у Москвы по отношению к Кишиневу нет. Думаю, что в Кремле борьбу за установление пророссийского правительства здесь считают пустой тратой средств и сил.

ПолитНавигатор: «Настоящими друзьями и надежными партнерами» Молдовы на праздновании 30-летия независимости страны Майя Санду назвала Украину, Румынию и Польшу. Какую практическую пользу эта дружба дает Молдове как государству?

Александр Кориненко: Довольно давно циркулируют слухи, что в этом пространстве будет создан некий союз по сдерживанию российского влияния. Проект «Триморье» или «Новая Малая Антанта». Эти страны готовы стать частью такого проекта. Как мы видим, проект Восточного партнерства изжил себя, поэтому есть желание создать новые, не будем забывать об «Ассоцированном трио». Польша и Румыния – государства, которые геополитически близки даже не Брюсселю, а Вашингтону. Между Киевом и Кишиневом за все время независимости этих стран не было такой теплой дружбы, как сейчас. В дальшейнем на этом фундаменте и будет базироваться внешняя политика Министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ.

ПолитНавигатор: Как можно оценить позицию Молдовы по Приднестровью? Мы видим новый виток ограничений – транспортную блокаду, к которой Кишинев формально отношения не имеет, но руку приложил наверняка. Можно ли говорить о росте напряженности в отношениях между Кишиневом и Тирасполем?

Александр Кориненко: Политика «выкручивания рук» продолжится. Сейчас у Тирасполя нет возможности маневрирования между Кишиневом и Киевом, играя на противоречиях между двумя столицами. Республика Молдова сможет руками Киева проводить недружественные шаги по отношению к Приднестровью, при этом оставаясь формально не при делах. Приднестровским переговорщикам придется идти на уступки или готовиться к затяжным блокадам. Если сейчас пройдет все гладко с запретом въезда на Украину на автомобилях с приднестровскими номерами и не будет вмешательства Москвы, то за этим последуют новые шаги в рамках политики реинтеграции, какой ее видит Кишинев.