В Кишиневе спорят, как взять Приднестровье – кнутом или пряником

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Конфликт в Приднестровье был бы давно разрешен, если не поддержка непризнанной республики со стороны России.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью телеканалу TVR, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это соглашение (в 1992 году – ред.) было подписано под угрозой 14-й армии, которая не имела мирного предназначения, наоборот. В последующий период мы столкнулись с ситуацией, которая препятствовала развитию, до сегодняшнего дня не урегулирована приднестровская проблема. Очевидно, если бы не было присутствия и поддержки РФ режима в Тирасполе, то этот конфликт был бы решен до настоящего времени, – сказала Санду.

В 1992 году молдавские войска вторглись на Левый берег Днестра и напали на Бендеры, в результате чего погибло много мирных жителей. В июле этого года в Москве было подписано «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре». На территорию ПМР были введены российские миротворцы.

«В Кишиневе некоторые считают, что, вот, тридцать лет нет никакого продвижения вперед, но это поверхностная оценка, потому что сохраняется мир, и есть возможность регулирования и сохранения мира – это уже большое достижение. Вспомним, например, Грузию, она потеряла возможность каким-то мирным путем урегулировать свои территориальные проблемы. А вот Молдова сохраняет, и это большой плюс», – заявил изданию «Блокнот Молдова» политолог Зураб Тодуа.

Он считает, что если руководство Молдовы проявит прагматизм и здравый смысл, а также дипломатическое искусство, то получит возможность урегулировать конфликт так, чтобы действительно сохранить территориальную целостность страны.