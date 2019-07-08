В Кишиневе удачно ограбили банк сбежавшего олигарха

08.07.2019, Кишинев, Елена Острякова

Порядка 1,6 млн долларов было украдено в минувшие выходные из ячеек хранения в коммерческом банке Moldova Agroindbank в Кишиневе.

Об этом заявили в пресс-службе генерального инспектората полиции Кишинева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К настоящему моменту в полицию обратился 31 человек – речь идет о пострадавших по этому делу, и установлен материальный ущерб на общую сумму в 29 миллионов 431 тысячу 840 леев», — говорится в заявлении.

В полиции утверждают, что в банке было «тотальное пренебрежение к мерам безопасности». Установлено, что грабители проникли в банк, перерезав оконные решетки, а также взломав замок специального хранилища. В инспекторате заявили, что намерены обратиться в уполномоченные государственные структуры в целях срочного ужесточения правовых норм, касающихся систем безопасности. Банк все обвинения отрицает.

О том, что Moldova Agroindbank захвачен олигархом, «хозяином Молдовы» Владом Плахотнюком в 2017 году заявлял оппозиционный молдавский политик Ренато Усатый. Якобы олигарх заставил бизнесмена Вячеслава Платона, отбывающего срок за кражу миллиарда из банковской системы страны, передать свой пакет акций Moldova Agroindbank государству. После этого акции перешли к Плахотнюку.