В Кишиневе увидели угрозу Молдавии от российских дипломатов в Тирасполе

Президент Молдовы Майя Санду негативно отозвалась о существовании пункта выездного консульского обслуживания России в Тирасполе.

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На это заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не можем согласиться с подобной оценкой. Речь идет исключительно об оказании общепринятых консульских услуг проживающим в Приднестровье российским гражданам, которых в регионе более 200 тысяч. Призываем молдавскую сторону не искать угроз там, где их не существует, а сосредоточиться на решении практических вопросов развития сотрудничества между нашими странами. Со своей стороны подтверждаем готовность к конструктивному, открытому диалогу для их обсуждения. В этом плане свою важную роль должны сыграть местные и российские СМИ, которые призваны максимально объективно предоставлять информацию без изъятий, угроз и политической цензуры», – сказала Захарова, намекнув на репрессии против российских СМИ, которые развязала Санду.