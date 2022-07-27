В Кишиневе увидели угрозу Молдавии от российских дипломатов в Тирасполе
Президент Молдовы Майя Санду негативно отозвалась о существовании пункта выездного консульского обслуживания России в Тирасполе.
«Это еще одно неуважение и нарушение территориальной целостности Республики Молдова», – заявила она в телеэфире.
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На это заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Не можем согласиться с подобной оценкой. Речь идет исключительно об оказании общепринятых консульских услуг проживающим в Приднестровье российским гражданам, которых в регионе более 200 тысяч. Призываем молдавскую сторону не искать угроз там, где их не существует, а сосредоточиться на решении практических вопросов развития сотрудничества между нашими странами. Со своей стороны подтверждаем готовность к конструктивному, открытому диалогу для их обсуждения. В этом плане свою важную роль должны сыграть местные и российские СМИ, которые призваны максимально объективно предоставлять информацию без изъятий, угроз и политической цензуры», – сказала Захарова, намекнув на репрессии против российских СМИ, которые развязала Санду.
«Угрозу территориальной целостности» Молдавии, о которой так любит говорить официальный Кишинев, представляет прежде всего курс гражданки Румынии Майи Санду на превращение страны в де-факто провинцию Румынии. Это – реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути», – написал в своем ТГ-канале сенатор РФ Алексей Пушков. .
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