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В Молдову в день независимости прибыл русофобский десант в лице президентов трёх карликовых прибалтийских государств – Литвы (Гитанаса Науседу), Латвии (Эдгара Ринкевича) и Эстонии (Алара Кариса), сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Майя Санду не смогла встретить почётных гостей, заразившись ковидом. (Впрочем, злые языки утверждают, что болезнь главы государства – повод не появляться в этот день на публике из страха быть освистанной благодарными согражданами в преддверии президентских выборов).

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Премьер-министр Молдовы Дорин Речан отметил, что визит глава прибалтийских лимитрофов является символом того, что республика «становится частью европейской семьи».

«Сегодня друзья Молдовы рядом с нами. Их визит — это знак того, что мы — одна семья, а семьи и друзья навещают друг друга в важные праздники. Страны Балтии являются для нас источником вдохновения. Они, как и мы, боролись за свободу, и в этом году отмечают 20-летие членства в ЕС. Теперь у нас есть возможность реализовать нашу цель — подготовить Молдову к вступлению в Европейский союз к 2030 году», — сказал Речан.

Гитанас Науседа поблагодарил власти Молдовы за то, что они стали первыми, кто признал независимость Литвы после распада СССР.

«Я здесь, чтобы подтвердить нашу поддержку в вопросе вступления в Европейский союз», — объявил президент Литвы.

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что вступление Молдовы в ЕС принесет мир. Противоположную точку зрения он объявил «неправильной».

«Республика Молдова сейчас находится на перепутье, в ситуации, которая нам знакома. Есть голоса, которые поддерживают оба направления, но, в конце концов, только одно направление ведет к миру. Стать членом ЕС — это не просто правильный выбор, это лучший выбор», — заявил эстонец.

При этом российский эксперт, историк Александр Дюков высказал мнение, что визит балтийских карликовых русофобов связан с тем, что Молдову пытаются привлечь к более активному участию в антироссийской коалиции.

«Насколько я понимаю контекст, речь будет идти о негласном подключении Молдавии к «коалиции дронов» и об обещании Санду поддержки для дестабилизации ситуации в Приднестровье», – написал Дюков в своём телеграм-канале.