В Кишинёве и Тирасполе крайне резко ответили на призыв Болтона уничтожить Приднестровье

Статья бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в которой он предлагает разморозить приднестровский конфликт, вызвала резкую реакцию в Молдове.

«Это не ястреб. Это дебил. Потенциальный клиент Нюрнберга. Если мы все европейцы позволим этим продажным мразям «афганить» нас, мы пропадем. Приднестровье – наша страна. Уничтожить часть нашей страны – цель продажных мразей. Как с запада, так и с востока», – написал в своем «фейсбуке» бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику.

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«Безусловно, это очень провокационное, жесткое и очень безответственное высказывание республиканца Болтона мотивировано внутренней политической борьбой США. Я придерживаюсь мнения, что обострение конфликта с Приднестровьем может помочь нашим политиканам отвлечь внимание от многих насущных проблем, с которыми мы уже столкнулись, как это происходит сейчас у наших соседей на Украине. Такими вещами нельзя играть! Пора поменьше прислушиваться к высказываниям таких политических болтунов, как Джон Болтон, а больше думать собственной головой о собственных интересах и собственной безопасности», – заявил молдавский дипломат Виктор Боршевич сайте Noi.

На левом берегу Днестра также прокомментировали статью Болтона.

«Меньше всего нам надо бояться каких-то военных сценариев. Не нужно воспринимать такие сильные слова об уничтожении Приднестровья. Это никак не может связано с военным способом разрешения конфликта. Нам стоит опасаться дипломатического давления, давления в экономической и энергетической сферах, то есть в тех областях, которые обеспечивают жизнеспособность нашего государства», – считает приднестровский политолог Игорь Шорников.

«Приднестровцы не стремятся ни с кем воевать. Они хотят жить на свое земле и действовать в рамках принятой нами стратегии. Это стремление к независимости, самодостаточности и всемерному укреплению связей с Россией. Все приднестровцы понимают, что такое движение может быть только при условии мира на нашей земле», – сказал в эфире телеканала ТСВ руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюк.

«Уверен, что российские власти смогут найти достойный ответ на подобного рода провокационные заявления Болтона и других американских политиков. Россия сумеет предотвратить войну, которую никто из нормальных людей не хочет. А вот американцам война выгодна, но только на европейском континенте, подальше от своих границ. Нам надо быть едиными и сплоченными, как 30 лет назад», – сказал член Общественной палаты Приднестровья Владимир Гуменский.