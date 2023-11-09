В Кишинёве испугались, что следующий молдавский парламент уже не будет проевропейским

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Партия Майи Санду «Действие и солидарность» стремительно теряет позиции среди избирателей. Существует риск того, что после парламентских выборов 2025 года не будет создано явное проевропейское большинство.

Об этом заявил экс-депутат парламента Молдовы от прозападного блока ACUM Александр Слусарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, всеобщие местные выборы показали, что доверие граждан к партии «Действие и солидарность» значительно снизилось. Они теряют поддержку среди избирателей, поддержавших эту партию на выборах 2021 года. Есть риск, что после голосования 2025 года у проевропейских сил уже не будет явного большинства в парламенте.

«Правительство должно беспокоиться о том, как бы в 2025 году демократический процесс, называемый выборами, не украл европейский вектор. Анализируя цифры, мы понимаем, что больше не можем делать ставку на то, что ПДС по-прежнему будет представлена большинством. Если ПДС не будет учиться на своих ошибках и продолжит говорить одно, а делать другое, мы ничего не добьемся», – отметил он.