«Я не понимаю, почему Молдова, нейтральная страна, вмешивается в конфликт на Украине, поддерживая одну из сторон», – заявил молдавский политический обозреватель, экс-депутат Парламента РМ от Партии социалистов, лидер национального движения “Voievod” Николай Паскару в ходе передачи «Диалог в студии» на гагаузском телеканале GRT.

«Я ещё могу понять тех украинцев, которые призывают правительство к более радикальным мерам. Но я не могу понять молдавское правительство, молдавского президента. В принципе, мы находимся в другой стране, со своими проблемами, со своей политической особенностью, со своими историческими связями – и с Румынией, и с Украиной, и с Россией. Зачем нам вмешиваться в эти конфликты?», – недоумевает гость программы.

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По словам Паскару, Молдова должна стать страной-посредником в переговорах между Россией и Украиной:

«Мы должны призывать к миру, мы должны быть нейтральной страной, и мы должны делать все возможное, чтобы как-то усадить их [Россию и Украину. – прим.] за стол переговоров. Мы даже можем предложить Кишинев в качестве площадки – и для России, и для Украины. Чтобы они не уезжали в Турцию договариваться, или в Минск, но приезжали в Кишинев. Чтобы Молдова была территорией мира, территорией переговоров. И в этой ситуации у нас будет что сказать и сторонам конфликта, и тем международным партнерам, которые как-то внедрены в конфликт на Украине», – заявил бывший депутат молдавского парламента.

Но для этого, по его словам, Молдова должна придерживаться принципа нейтралитета, так, как это прописано в 11-й статье Конституции страны. Однако проблема, по его словам, в том, что сама молдавская власть несуверенна и полностью зависит от коллективного Запада.

«Но опять же, здесь ответ на вопрос, кто выбрал власть, и зачем они сейчас у власти в Республике Молдова. Потому что они являются прикрытием для Евросоюза и стран Запада. Мы не знаем, какие товары проходят через Молдову транзитом на Украину, какие эшелоны туда уходят, вмешиваемся мы в эту войну, не вмешиваемся. Власти не хватает суверенитета, хотя бы самого малого. А от этого зависит и цена на газ, и отношения с соседними странами», – резюмировал Николай Паскару.

Предложение Николая Паскару сделать Кишинёв площадкой для переговоров между Москвой и Киевом вряд ли реализуемо в настоящее время, учитывая степень ожесточения режима Зеленского и стремления лидеров Запада «нанести военное поражение Путину». Сам Николай Паскару сегодня не является депутатом парламента и не занимает какого-либо важного общественного поста. Он общественник, выступающий с позиций молдавской самобытности и находящийся в радикальной оппозиции к режиму Санду.

Однако, исходя из всех опросов общественного мнения, позиция, озвученная Паскару, о том, что Молдова должна оставаться мирной и нейтральной страной, является наиболее распространённой в молдавском обществе. Кроме того, по мере провала «контрнаступа» и успехов российской армии на фронте, лидеры стран Запада всё чаще посылают знаки Зеленскому о необходимости садиться за стол переговоров с Россией, не выставляя при этом нереализуемых условий. По мере того, как подобные позиции будут озвучивать западные лидеры, в унисон с ними будет менять риторику и режим Майи Санду в Кишинёве.