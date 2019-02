В кого целит Порошенко, стреляя по экс-главе Генштаба ВСУ?

25.02.2019, Киев, Сергей Устинов

По мере приближения выборов президента Украины арсенал средств, применяемых кандидатами друг против друга, становится все грубее.

Безусловно, лидерство в этом деле держит действующий президент Порошенко. Просто в силу того, что в его руках сосредоточено больше силового аппарата и админресурса. И последние события указывают на то, что гарант, как выражаются в определенных кругах, пошел по беспределу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сегодняшняя лента принесла две, на первый взгляд, не связанные между собой новости. В Киеве задержали и возбудили уголовное дело по обвинению в госизмене против военного высокого ранга – бывшего начальника Генштаба ВСУ времен Виктора Януковича Владимира Заманы. Светит генерал-полковнику от 10 до 15 и мера пресечения в виде безальтернативного ареста. На него нынешняя власть хочет “повесить” сокращение численности армии, уничтожение войск ПВО и военной авиации Украины, распродажа военной техники и еще много всего в таком духе – как говорится, всклень и с горкой. Подробности из уст главного военного прокурора Матиоса – по этой ссылке.

Нас же интересует другой вопрос. Почему это дело вытащили на свет божий именно сейчас и для чего Порошенко вдруг понадобился громкий процесс над высокопоставленным “изменником Родины” в аккурат за месяц до выборов. Диспозиция тут такая.

Распиаренное “дело Савченко и Рубана” пока что буксует и завершить его судебным приговором до выборов не удается. Зато власти благополучно заочно осудили за “госизмену” экс-президента Януковича. А это уже что-то. Напомню, одним из столпов кампании Порошенко является армия. Расцвет ВСУ при нынешнем главковерхе и его гениальных стратегах-полководцах Полтораке и Муженко должен выглядеть убедительнее на фоне рассказов о той пропасти, в которую загнали армию “папередники”. Тем более, что суд “установил”, что осужденный изменник Янукович действовал не один, а в составе ОПГ. Ну и вот, все логично. Первый пошел.

Но это только часть мозаики. Самый же основной фрагмент имеет фамилию Гриценко. Тот самый Анатолий Степанович, который сегодня штурмует кабинет на Банковой в числе прочих 44 претендентов, убеждая народ на собственном примере в том, что “честных больше”. Именно так звучит слоган его кампании. Как мы помним, Гриценко не только является полковником запаса, но еще и несколько лет при Ющенко был министром обороны страны. Сам себе он это ставит, естественно, в заслугу, а вот технологи Порошенко избрали его на роль того самого “папередника”, на которого можно списать все плохое, что есть и было в украинской армии, оставив нынешнему гаранту только вручение военным ордеров на жилье, а воинским частям – новых образцов вооружений.

Эпопея с обвинениями в адрес Гриценко в уничтожении и распродаже армии тянется с 2016 года. А в минувшем, 2018 году нардеп от БПП Иван Винник выступил в Раде с громким разоблачительным докладом о злоупотреблениях Гриценко. Согласно информации, размещенной на сайте парламента, в бытность Гриценко министром обороны Украины (с февраля 2005 года по 18 декабря 2007 года) было продано 248 зенитно-ракетных комплексов, 198 танков, 192 боевых самолета, 152 БМП, 14 вертолетов и 6 ракетных комплексов; было выведено из состава ВСУ 248 ЗРК, 698 танков, 192 боевых самолета, 1322 БМП, 56 вертолетов и 18 ракетных комплексов. Желающие узнать подробности могут сделать это тут.

Среди прочего, Гриценко обвинялся и в том, что якобы был причастен “к развалу зенитно-ракетных войск и системы противовоздушной обороны”. А это обвинение почти дословно совпадает с выдвинутым против Заманы.

В общем, депутат-порошенковец Винник уверял общество в том, что “в действиях Гриценко А. содержатся признаки состава преступления, ответственность за который предусмотрена в соответствующих статьях УК Украины, Главной военной прокуратурой по номеру №42016000000000889 в Единый реестр досудебных расследований внесены данные о соответствующем правонарушении, совершенном Гриценко А”. Осенью минувшего года Анатолий Гриценко подал в суд на еще одного депутата-порошенковца Александра Бригинца за клевету, требуя опровергнуть информацию о своей причастности к развалу армии.

Кто там из них развалил ВСУ- пускай разбираются суды. Нас же интересует один бесспорно политический аспект этого дела. Гриценко с самого старта кампании небезосновательно считался одним из фаворитов гонки и до появления в списке Владимира Зеленского неизменно занимал третье место с перспективой выхода на второе. Причем, что важно, Гриценко работает на одном с Порошенко электоральном поле – промайдановском, милитаристском и националистическом. Претендует на голоса патриотов, только патриотов обиженных и недовольных. Считающих Порошенко “зрадником”. Соответственно, задача гаранта – сделать так, чтобы “зрада” перешла на конкурента, как икота на Федота в народной присказке.

Но поскольку в разгаре предвыборная страда, а за соблюдением “европейских стандартов” пристально следят и международные наблюдатели и правозащитные организации и грантоеды и западные посольства, с которыми издавна через свою жену – главреда киевского издания “Зеркало недели” Юлию Мостовую дружен Гриценко, заходить против полковника в лоб себе дороже. Поэтому “нормальные герои” Порошенко пошли в обход. И начали “копать” против опасного конкурента через менее политизированные фигуры руководящего армейского состава времен Януковича. Надеясь через них “подвязать” на крючок уголовного производства и самого Гриценко. К которому, как-бы “ведет след”. Тем более, всем известны дружеские отношения между Заманой и Гриценко.

Когда Янукович уволил Заману с должности начальника Генштаба в разгар Майдана, Гриценко так характеризовал его у себя в фейсбуке:

“Начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженных сил генерала Владимира Заману знаю хорошо: этот офицер никогда не согласился бы на превращение воинов-десантников в полицейских, которые вместо защиты народа от внешнего врага защищали бы власть от собственного народа. Поэтому ни Генштабом, ни Вооруженными силами Замана отныне не командует – под “новые” задачи армии нужен другой “военачальник”, – комментировал тогдашний оппозиционер замену Заманы на “человека Новинского” адмирала Юрия Ильина.

Так что, как видим, привязать экс-начальника Генштаба к экс-министру обороны не так уж и сложно. Было бы желание., а архивы не горят. Тем самым решаются сразу несколько вопросов. Во-первых, накануне выборов дискредитируется конкурент. Во-вторых, кроме, собственно, армейской коррупции, Гриценко “привязывают” в сознании его целевой аудитории к одиозному для нее Януковичу. А это уже не просто двойной удар, но прямо под дых.

Думается, события ускорил тот факт, что за пару дней до того, 23 февраля -в День защитника Отечества, Гриценко выиграл дело в Верховном Суде против контролируемой Порошенко ЦИК относительно удаленного доступа к святая святых – реестрам избирателей.

Суд обязал порошенковских “пидрахуев” собраться на заседание и таки рассмотреть этот вопрос. Важность которого переоценить сложно, ведь речь идет о резервуаре “мертвых душ”, которые, если их из реестра вовремя не вычистить, будут “голосовать” за Порошенко. Есть основания полагать, что именно это событие переполнило чашу терпения Банковой и там решили не ждать конца марта, а выстрелить из пушки по столь нахальному воробью прямо сейчас.

И еще больше убеждает в правильности изначального вывода о взаимосвязанности сегодняшнего задержания Владимира Заманы с кознями Банковой против Анатолия Гриценко, еше одно событие, имевшее место также сегодня.

Речь идет о решении Военной прокуратуры Киевского гарнизона объединить в одно ранее заведенные уголовные дела о продаже имущества расформированной воинской части в Киеве и предполагаемой причастности к ней экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Речь идет об открытых Военной прокуратурой Центрального региона Украины уже в ходе выборной гонки, 16 января 2019 года двух уголовных производствах, касающихся махинаций на 100 миллионов тонов гривен с продажей имущества Минобороны в Киеве на улице Бориспольской 14. Старт незаконной сделке якобы дал тогдашний министр Гриценко, подписав соответствующий приказ.

В общем, судя по всему, что-то начинается. Что именно – поживем-увидим. А пока что запасаемся попкорном и занимаем места в первом ряду. Тем более, что параллельно сегодня же глава МВД Арсен Аваков обьявил об открытии против любимца Порошенко и его правой руки в Верховной Раде, замглавы фракции БПП Сергея Березенко сразу двух уголовных дел по обвинению в подготовке к фальсификации выборов.

“Березенко стал фигурантом производств на основе заявлений минимум двух кандидатов в президенты. И его имя, как организатора схем, говорится в целом ряде обращений. Мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследование”, – сказал Аваков. Одного из кандидатов-жалобшиков Аваков назвал. Это Юлия Тимошенко. Догадайтесь с трех раз, как зовут второго?

Шоу под названием “СДД” must go on.