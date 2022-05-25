В Коктебеле успешно освоили федеральные деньги на новенькую набережную, которая так и не появилась

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Реконструкция набережной Коктебеля, которую должны были завершить в этом году, переносится еще на два года.

Объект, запланированный по ФЦП, нуждается в пересчете стоимости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоимость, предусмотренная по программе реконструкции, 4,7 миллиарда рублей, – рассказал «Крым 24» министр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян. – Она будет увеличена. На сегодня производится уточнение предельной стоимости. Ориентировочно в течение полутора-двух месяцев эти работы будут завершены, будет сформирована точная стоимость, проектно-сметную документацию направят в экспертизу. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август 2024 года».

Первоначально набережную Коктебеля планировали сделать образцово-показательной к лету 2018 года. Но начало ремонтных работ сдерживало строительство канализации, которой в поселке нет, и новую прогулочную зону украсили бы старые запахи нечистот, сливаемых по руслам речек и ливневкам в море.

Сам проект реконструкции утвердили в 2019 году. Проект предполагает расширение набережной и пляжной территории, для чего придется снести кафе и магазины, которые еще при Украине были признаны самовольными строениями. Тем не менее, владельцам обещают компенсировать потери и даже предоставить иные площадки для ведения бизнеса.

К строительству планировали приступить в 2020-м. Но по каким-то причинам госконтракт с проектировщиком был расторгнут, и работы сдвинули на лето 2021-го. К этому сроку провести самотечные канализационные коллекторы к набережной подрядчик строительства очистных в Коктебеле не успел, срок выхода строительной техники в променадную зону вновь сдвинули.

Напомним, строительство центральной канализации в Коктебеле, на которую федеральный бюджет выделил 1,5 миллиарда рублей, должно завершиться в мае 2023 года.