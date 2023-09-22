В коллаборации с США Зеленский уверенно ведет Украину в социально-экономическую пропасть

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Годы правления президента Владимира Зеленского показали полную несостоятельность и неэффективность украинской власти

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей колонке пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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«В условиях преступной абсолютной монополизации и антиконституционной концентрации власти на Украине по президентской вертикали, узурпации парламента и правительства, грубого вмешательства в судебную систему, незаконного запрещения оппозиционных СМИ и партий, власть реформаторов в последние четыре с половиной года в высшей степени доказала свою несостоятельность и абсолютную неэффективность. Налоговая реформа, продажа сельскохозяйственных земель, приватизация, стимулирование масштабных инвестиций, реформа энергетического сектора, демонополизация в комплексе привели к тому, что на сегодня страна существует исключительно благодаря внешним заимствованиям. Экономики в прежнем её понимании и структуре больше не существует», – пишет Медведчук.

При этом он убежден, что «не существует по факту независимости и суверенитета государства».

«Реформа государственного сектора обернулась деиндустриализацией. Среди активов Фонда госимущества из 2368 активов в управлении 82% существуют исключительно на бумаге и подлежат ликвидации. Ликвидирован перечень стратегических объектов, не подлежащих приватизации, как и парламентская комиссия по приватизации», – отмечает автор.

Политик указывает, что одним из результатов налоговой реформы стало то, что прибыль украинских предприятий в 2022 году, согласно данным Госстата, упала в 12,6 раза, тогда как доля убыточных предприятий выросла до 33,8%, а их суммарный убыток за год увеличился в 4 раза.

«Наиболее сложная ситуация в реальном секторе экономики Украины. В металлургии по итогам 8 мес. 2023 года производство проката сократилось на 23,9% после падения на 72% по итогам прошлого года. Производство в химической промышленности в 2022 году сократилось на 61,8%. В целом, промышленное производство по итогам 2022 года обвалилось на 36,7%. За этим следует снижение базы налогообложения, рост безработицы и задолженности по выплате заработной платы», – прогнозирует Медведчук.

По его мнению, европейская экономическая интеграция тоже не принесла существенных результатов.

«По итогам первого полугодия текущего года экспорт товаров Украины снизился на 14,3%. В прошлом году падение составило 35,1%. Остается неясной до конца ситуация с запретом на импорт из Украины отдельных видов сельскохозяйственной продукции. На фоне прекращения функционирования Черноморской зерновой инициативы, подобные «дружественные» меры могут дополнительно нанести ущерб экономике Украины от 10 млрд долларов ежегодно или до 10% ВВП.

В этих цифрах, как и во многих других, весь провал экономических и социальных реформ нынешней власти. В этих цифрах — результаты той бессистемной политики во многом случайных людей. Некая коллаборация Зеленского с американцами под финансово-экономический диктат от МВФ. Политика крайне губительна, наносит непоправимый ущерб и убивает будущее украинцев», – резюмирует лидер «Другой Украины».