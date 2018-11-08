В Коломые вандалы разгромили польское кладбище

08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Неизвестные осквернили бетонные кресты на кладбище в Коломые Ивано-Франковской области, где похоронены польские военные, боровшиеся с западноукраинским сепаратизмом в 1918 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В областном управлении Нацполиции заявили, что из-за этого открыто уголовное производство.

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Как отмечают свидетели, которых цитирует Польское радио, 27 октября на кладбище установили 200 новых освященных крестов. В ночь с 4 на 5 ноября неизвестные повалили десятки новых памятных знаков польским воинам. Некоторые из них разбили. Представители польских организаций сообщили об акте вандализма в полицию и Службу безопасности Украины, пишет издание.

Городские власти Коломыи уже возобновили часть крестов и провели работы по благоустройству.

Польская община Коломыи подчеркнула, что межконфессиональных или межнациональных конфликтов в городе нет. Местные предполагают, что разрушение польских могил может быть провокацией.

В то же время в секторе коммуникации ГУ НП в Ивано-Франковской области сообщили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины, то есть, хулиганство, совершенное с грубым нарушением общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к указанному преступлению, и привлечения их к уголовной ответственности.