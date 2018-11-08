//exit;
08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вандализм, Галичина, История, Местная власть, Общество, Провокации, Происшествия, Скандал, Украина
Просмотров:

В Коломые вандалы разгромили польское кладбище

Неизвестные осквернили бетонные кресты на кладбище в Коломые Ивано-Франковской области, где похоронены польские военные, боровшиеся с западноукраинским сепаратизмом в 1918 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В областном управлении Нацполиции заявили, что из-за этого открыто уголовное производство.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как отмечают свидетели, которых цитирует Польское радио, 27 октября на кладбище установили 200 новых освященных крестов. В ночь с 4 на 5 ноября неизвестные повалили десятки новых памятных знаков польским воинам. Некоторые из них разбили. Представители польских организаций сообщили об акте вандализма в полицию и Службу безопасности Украины, пишет издание.

Городские власти Коломыи уже возобновили часть крестов и провели работы по благоустройству.

Польская община Коломыи подчеркнула, что межконфессиональных или межнациональных конфликтов в городе нет. Местные предполагают, что разрушение польских могил может быть провокацией.

В то же время в секторе коммуникации ГУ НП в Ивано-Франковской области сообщили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины, то есть, хулиганство, совершенное с грубым нарушением общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к указанному преступлению, и привлечения их к уголовной ответственности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть