В колонии Навального ждут проблемы с психикой – Демушкин

01.03.2021, Москва, Олег Кравцов

В колонии, где будет отбывать наказание осужденный за мошенничество блогер Алексей Навальный, его ожидает достаточно жесткий режим содержания.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что ИТК-2 в городе Покров под Владимиром считается образцово-показательной.

«Деньги там ничего не решают, – рассказал изданию один из осужденных. При мне банкиры мыли полы месяцами. Ничего они не могли купить и ни о чем не могли договориться».

Отмечается, что Навального, поставленного на учет как склонного к побегу, поместят, скорее всего, в СУК — сектор усиленного контроля.

«Те, кто там находится, лишены многого из того, на что имеют права другие. Они не могут работать на промзоне, не посещают клуб, спортивные площадки и т.д. Ходят они всегда строем и только по маршруту «барак — столовая — барак», – указывает газета.

Также своими прогнозами поделился праворадикал Дмитрий Демушкин, отбывавший срок в этой колонии за экстремистскую деятельность.

«Никто не будет ни бить, ни пытать Навального. Но сами условия его могут потрясти. Так, скорее всего, с ним не будет никто разговаривать. Такое молчание пагубно сказывается на психике. Возможны проблемы с письмами. Мне лично редко когда они доходили. Сам я писать много не мог: давали на это занятие 15 минут в неделю, так что для одного письма требовалось три недели», – утверждает Демушкин.