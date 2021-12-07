В колонии Навальный решил стать швеей

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Осужденный за мошенничество в особо крупном размере блогер Алексей Навальный записался на работу в швейный цех колонии, где он уже 9 месяцев отбывает срок.

Об этом он написал в своем «инстаграме», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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До сих пор Навальный отказывался работать, хотя это предусмотрено российским законодательством. Сейчас администрация колонии предложила ему следующие вакансии: дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий и швейная промзона.

«Не буду вас утомлять обсуждением тонкостей тюремных профессий. Не знаете и отлично — ни к чему оно вам. Скажу только, что мне нравится картинка, где я пекарь, — стою такой, румяный детина в белом колпаке, уперев руки в бока, смотрю, как в печи поспевают ХЛЕБА, и чему-то задумчиво улыбаюсь. Однако всё-таки решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех. Поближе к «людской массе», – написал Навальный.

«Навальный думает, что пекарь стоит возле печи и ждет, пока она испечет хлеб. А не что пекарь – это тяжелейший физический труд по вымешиванию теста. Впрочем, наверняка знает. Почему и решил стать швеей», – прокомментировал пост уголовника журналист RT Максим Кононенко в своем телеграм-канале.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Администрация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест.