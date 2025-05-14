В колонию оправилась террористка – из группы, покушавшейся на главу Крыма

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За подготовку теракта в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова жительница Запорожской области приговорена к 10 годам лишения свободы.

Оксана Шевченко вместе со своим супругом Владимиром Боднарем и подельником Владимиром Ананьевым планировали взорвать автомобиль кортежа Аксёнова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все трое проходили по уголовному делу о покушении на совершение теракта, незаконное приобретение и хранение взрывчатки. По данным следствия, произвести подрыв автомобиля планировалось в феврале 2024-го. С помощью радиоуправляемого устройства террористы собирались взорвать автомобиль самодельной взрывчаткой из немецкой противотанковой мины на основе гексогена массой почти 2 кг.

Кроме того, у семейной четы было изъято ещё одно взрывное устройство зарубежного производства массой более 3 кг, а также радиопередающее устройство, треножный станок для запуска мины в направлении цели и дистанционный взрыватель.

Шевченко поделилась деталями подготовки. По ее словам, вербовка произошла в 2022 году при пересечении контрольно-пропускного пункта Васильевка.

«Мужу дали псевдоним «механик». В конце ноября он получил задание – перевезти взрывное устройство, замаскированное под газовый котёл, в Мелитополь. В Мелитополе мы взрывное устройство перепаковали и поместили в газовый баллон. После чего, в мае 2023 года перевезли в Симферополь и спрятали в арендованном гараже. В октябре 2023 года Володе поступило от куратора новое задание – совершить теракт на кортеже из двух машин путём взрыва этого взрывного устройства одной из машин кортежа. С 26 января по 1 февраля мы осуществляли подготовку к теракту. То есть смотрели в телефоне маршрут передвижения этого кортежа и искали место, где оставить заряд в машине. После этого нас задержали сотрудники ФСБ», – рассказала Шевченко.

Ей предстоит провести 10 лет в исправительной колонии общего режима и уплатить штраф в 500 000 руб. В отношении ее супруга и подельника решение еще не вынесено.