В команде Зеленского началась грызня враждебных групп за 200 ключевых портфелей

03.05.2019, Киев, Игорь Петров

Вопрос кадровых назначений станет серьезным тестом для новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос кадровых назначений для команды Зеленского может быть крайне болезненным, разрушительным. Потому что 6-8 групп влияния внутри этой команды борются за то, чтобы продвинуть свои кандидатуры в президентскую квоту. Это и глава Администрации президента, и его заместитель, и начальники департаментов и ниже.

Это глава НБУ, Генпрокурор, министры, и другие должности. Важных должностей не менее 200. Зеленский должен расписать при противостоянии 6-8 групп внутри команды.

Если внешние вопросы можно решать публично, то вопрос кадровых назначений – серьезный вызов для команды. Это первый тест на политическую зрелость новоизбранного президента», – предупредил политолог.