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В команде украинского узурпатора Владимира Зеленского уже открыто признают, что не могут закончить войну, потому что тогда потеряют большую прибыль и столкнутся с недовольством народа.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И многие в окружении Зеленского говорят практически одно и то же: если завтра заканчивается война, где брать деньги? Европа деньги на мир не даст, на восстановление тоже не даст. Европа даёт деньги ровно только на то, чтобы Украина воевала. И это одно из главных условий, которые Европа ставит перед Украиной: вы должны воевать, больше ни о чём не заботьтесь, только воюйте», – сказал Бондаренко.