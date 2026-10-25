В команде Зеленского уже не скрывают, что не собираются заканчивать войну – Бондаренко
В команде украинского узурпатора Владимира Зеленского уже открыто признают, что не могут закончить войну, потому что тогда потеряют большую прибыль и столкнутся с недовольством народа.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И многие в окружении Зеленского говорят практически одно и то же: если завтра заканчивается война, где брать деньги? Европа деньги на мир не даст, на восстановление тоже не даст.
Европа даёт деньги ровно только на то, чтобы Украина воевала. И это одно из главных условий, которые Европа ставит перед Украиной: вы должны воевать, больше ни о чём не заботьтесь, только воюйте», – сказал Бондаренко.
«Второе, что делать с людьми, которые побывали на фронте, которые понюхали порох и которые вернутся с завышенным чувством социальной справедливости? И будут требовать, чтобы государство повернулось к ним лицом, платило им компенсации.
Чтобы государство выплатило по 15 миллионов за каждого погибшего. Чтобы государство платило раненым, инвалидам и так далее. А у государства денег нет. Экспортный потенциал у нас упал до неимоверно низкого уровня. Где брать на все это деньги?
Понятное дело, что все это обернется даже не одним социальным взрывом, это обернется огромной чередой различных катаклизмов. Почти как в 1917-1920 годах. В это время на Украине историки насчитывают 8-10 попыток переворота», – добавил он.
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