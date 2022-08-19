В командовании ВВС Украины жалуются: «Нам нечем сбивать «Кинжалы»

19.08.2022  12:31 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украине нечем сбивать современные российские ракеты, которые представляют собой серьезную

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нечем сбивать современные российские ракеты, которые представляют собой серьезную Об этом в эфире...

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При этом Игнат посчитал, что запас «Кинжалов» в России недостаточно большой и речь идет о десятках штук.

«Кинжал» доставляется в верхние слои атмосферы самолетом, речь идет о МиГ-31, и оттуда производится запуск этой ракеты. И все ее мощности, ресурсы из стратосферы на серхвысокой скорости, речь идет о 12 тысячах километров, опускается на свою цель. Таких ракет, к счастью, в России не много – мы точно не можем знать, но разные источники говорят, что десятки – 40-50 штук они выпустили.

Тем не менее, это очень опасная на сегодняшний день угроза для нас. И мы, к сожалению, не имеем средств, чтобы противодействовать именно этим «Кинжалам», – заявил Игнат.

Напомним, публично известно, что за время спецоперации Россия дважды применяла «Кинжалы» по объектам на Украине.

Интересно также, что украинская пропаганда буквально через месяц после начала СВО начала уверять, что у России вот-вот закончатся высокоточные ракеты «Калибр», но по факту они по сей день применяются на Украине.

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