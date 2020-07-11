В комитете по правам человека запретили выступление на русском языке

11.07.2020, Киев, Михаил Рябов

На слушаниях в комитете Верховной рады по правам человека запретили выступать на русском языке главе Русской общины Киева Константину Шурову.

Об инциденте рассказал сам общественник у себя в блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«8 июля 2020 в день рождения принимал участие в слушаниях «Проблемные вопросы законодательного урегулирования и реализации государственной политики по обеспечению прав коренных народов и национальных меньшинств». Слушания проводил Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Верховной рады Украины.

Председатель этого комитета пан Дмытро Лубинец преподнес мне достойный подарок от имени нынешней украинской власти в виде запрета выступать на русском языке!

Теперь все аргументы русофобов «что русским на Украине никто не запрещает разговаривать на русском языке, пользоваться русским языком, никто право русских на родной язык не ущемляет» — фикция!

Действительность такова, что русским на Украине запрещают пользоваться русским языком! Подтверждено лично паном Лубинцом, кстати, членом Постоянной делегации депутатов ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы», – отметил Шуров.

Он признал, что был вынужден перейти на украинский язык.

«У меня был выбор- сказать что они нарушают Конституцию и хлопнуть дверью. Или перейти на мову и показать, как происходит дискриминация. Я выбрал второе», – рассказал Шуров.

Теперь общественник рассматривает возможность направления жалобы в ПАСЕ на действия Лубинца.