В компании партнера Порошенко заговорили о «репрессиях»- пришли с обысками из НАБУ

24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Представители Национального антикоррупционного бюро в среду проводят обыски в офисе «Богдан Моторс» на Рыбальском полуострове в Киеве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в НАБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка, — сказал он.

Другой источник сообщил агентству, что обыски проходят также и в банке.

В корпорации «Богдан Моторс» агентству подтвердили факт проведения обысков в киевском офисе компании, назвали их политически мотивированными, заявив о полной необоснованности обвинения.

Компания «Богдан Моторс» принадлежит партнеру экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Гладковскому, который ранее попал в скандал с хищением в оборонке.