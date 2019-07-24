24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Политика, Спецслужбы, Украина
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В компании партнера Порошенко заговорили о «репрессиях»- пришли с обысками из НАБУ

Представители Национального антикоррупционного бюро в среду проводят обыски в офисе «Богдан Моторс» на Рыбальском полуострове в Киеве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в НАБУ.

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«Обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка, — сказал он.

Другой источник сообщил агентству, что обыски проходят также и в банке.

В корпорации «Богдан Моторс» агентству подтвердили факт проведения обысков в киевском офисе компании, назвали их политически мотивированными, заявив о полной необоснованности обвинения.

Компания «Богдан Моторс» принадлежит партнеру экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Гладковскому, который ранее попал в скандал с хищением в оборонке.

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