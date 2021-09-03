В компании с Моргенштерном и Панасенковым: Альфа-Банк подобрал экс-редактора рупора либералов

03.09.2021 15:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Известная либеральная журналистка Татьяна Лысова назначена лидером инвестиционной редакции Альфа-банка.

Об этом сообщает «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как журналист и редактор я успела поработать и в журналах («Коммерсантъ» и «Эксперт»), в информационном агентстве «Интерфакс». Так что истории про контент и аудиторию — это мои истории. Теперь я буду заниматься в Альфа-банке контентом про инвестиции», – сказала Лысова.

В этой самопрезентации она «скромно» забыла упомянуть латышский сайт «Медуза», признанный в апреле иноагентом, где трудилась замредактора. «Медуза» старательно раскачивала протесты в России. Немудрено, что Лысова подалась туда. Известность она приобрела благодаря тому, что в 2002-2017 годах возглавляла редакцию газеты «Ведомости», тогдашнего рупора либеральной фронды. В это время она уже плотно сотрудничала со структурами Михаила Ходорковского и даже выступала свидетелей защиты на одном из процессов уголовного олигарха. Когда у газеты поменялся собственник и редакционная политика, Лысова не смогла там работать. Как и в нейтральном «Интерфаксе».

Уход из «Медузы» наверняка связан в резким сокращением финансирования этого сайта и урезанием зарплат. Оклад редактора давно не устраивал Лысову, ее тянуло в бизнес. Еще в 2017 году она предлагала себя «Яндексу», «Телеграму» и «Сбербанку», яростно ругая за глаза всех отказавших ей работодателей. Это стало известно из слитой в интернет частной переписки Лысовой. На поверку никому кроме сайта, поливающего грязью Россию из-за границы, она оказалась не нужна.

Да и новое ее место работы имеет сомнительную репутацию. Владелец Альфа-банка Михаил Фридман одним из первых закрыл в 2014 году свои филиалы в Крыму и на Донбассе.

Фридман непрерывно спонсирует сомнительные культурные мероприятия на Украине. Самый известный акт его меценатства – фильм «Киборги», прославляющий «героев» АТО. В 2016 году депутат Госдумы РФ обвинил банкира в том, что он выплачивает зарплаты украинским солдатам. А покойный писатель Эдуард Лимонов считал Фридмана одним из спонсоров блогера-уголовника Алексея Навального.

Таким образом Лысова не меняет привычную среду обитания. Правда, медиа-активность Альфа-банка была в последнее время весьма сомнительной. Для рекламной кампании среди молодежи он привлекал рэпера Моргенштерна, параллельно занимавшегося пропагандой наркотиков. Сотрудничал Альфа-банк и с либеральным блогером, псевдо историком Евгением Панасенковым, очерняющим Отечественную войну 1812 года. Шлейф скандалов, сопровождающий карьеру Лысовой, делает ее присутствие в пиар-структурах банка вполне логичным.