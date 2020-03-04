«В конце должен был появиться автомат!» – Рада дружно проводила Гончарука вон

04.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада абсолютным большинством голосов отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Голосование прошло на вечернем пленарном заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым выступил президент Украины Владимир Зеленский, умеренно раскритиковавший уходящее правительство. При этом, говоря о правоохранительной системе, президент фактически отстранился от силовиков.

«Среди прочего, сегодня мы услышим долгожданный отчёт всех, а их немало, правоохранительных органов Украины. Вы знаете, что президент не влияет на их работу? К сожалению – тем, кто кричит «О!» Но я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь. Он должен вам напомнить, что на дворе уже весна. Второй – это УК Украины. Есть подозрение, что у кого-то его нет, к сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой.

На встрече летом, правоохранительные органы, вы единогласно говорили: у нас всё есть, нужна только политическая воля. Политическая воля – что это? Я вам её дал, возьмите. Нужно, сказали, отменить телефонное право – пожалуйста, отменяйте, беритесь. Никто сверху не спускает никакие фамилии, на которые надо обратить внимание. Кроме ваших (в сторону зашумевшей галёрки с «Европейской солидарностью» – ред.)… Если бы я вмешивался, некоторые уже б это чувствовали», – заявил Зеленский, а «слуги народа» зааплодировали стоя.

Следом выступил премьер Алексей Гончарук.

«Шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки работы любого правительства. Но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например, в своих платёжках. Мы, на самом деле, сделали очень многое – обеспечили макроэкономическую стабильность, у нас рекордно низкая инфляция, у нас рекордно качественное и выгодное размещение еврооблигаций…

Мы рекордное количество объектов выставили на приватизацию, провели успешные концессионные конкурсы, и много сделали вместе с вами. Но я понимаю, что всего этого может быть недостаточно.

Мы всё это сделали вместе с вами, и я верю, что в зале очень много депутатов, которые хотят, чтобы Украина была процветающей и сильной страной. Поэтому я призываю вас не сбавлять темп, не изменять курс…

Я буду работать над тем, чтобы Украина стала успешной, вне зависимости от своего статуса», – пообещал уходящий премьер-министр.

Далее выступил представитель «Батькивщины» Сергей Соболев с неожиданно комплементарным, по отношению к Зеленскому, заявлением.

«Пан президент, сегодня все вынуждены обращаться именно к вам, и этому есть причина. Я думаю, президент не может после того, что натворило это правительство, не перейти в оппозицию к этому правительству. Также я уверен, что не может парламент сегодня не отправить этого премьера и это правительство в отставку», – заискивал перед президентом парламентарий.

Однако одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко выступил с ожидаемой критикой, местами впадая в откровенную истерику.

«Я слушал это выступление, несколько раз даже аплодировал, но я никак не мог понять, кто это выступает – Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат, а если Зеленский, то к кому вы обращались?!» – закричал депутат.

«Это вы призвали это правительство к власти! Это вы призвали к власти этих ребят, это вы собрали эту Верховную раду, это вы виноваты, что в бюджете вот-такая дыра! Это вы виноваты, что на таможне собирают лайки и взятки вместо того, чтобы собирать деньги в бюджет, это вы виноваты, что ваши депутаты предлагают продать собаку, чтобы заплатить за газ! Это вы привели сюда насильника, который продолжает тут сидеть! Ваше выступление должно было закончиться так: «Я виноват перед народом Украины», – взывал Гончаренко, пока не выключили микрофон.

Далее Верховная рада абсолютным большинством проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Кнопку «За» нажали 353 депутата.