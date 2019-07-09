В конце года Украину захлестнут уличные войны

09.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Смена власти и сопутствующий ей передел в среде украинских «элит» может привести к массовому гражданскому недовольству и серьезным уличным беспорядкам уже в этом году.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война элит означает, что после окончания выборной кампании, на мой взгляд, нас ждут события куда более серьезные, чем то, что мы переживали в 2013-2014 годах, потому что за внешним антуражем перестановки фигур, усиления влияния силовых структур на общественные, политические и экономические процессы стоит война за собственность и старые схемы. И старые элиты, которые еще сохраняют свои позиции вокруг госактивов, в своих схемах, на местах, они за каждый миллион будут драться зубами.

Я очень опасаюсь, что конец года вместо диалогового миротворческого процесса обернется очередными уже уличными неприкрытыми политическими войнами, вот к чему это идет», – резюмировал эксперт.