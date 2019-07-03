В конце года Зеленского ожидают серьезные проблемы

03.07.2019, Киев, Максим Карпенко

К концу первого года на посту президента Владимира Зеленского его рейтинг рухнет вниз и будет составлять максимум 15-20%.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил журналист Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Коцабы, причина тому – завышенные ожидания электората к Зеленскому и его неспособность реализовать надежды людей.

«Рейтинг Зеленского – это рейтинг надежды. Он не был в политике, что оказалось его плюсом. Но вы все согласитесь, что рейтинг надежды – это наиболее эфемерный, наиболее нестойкий, он слишком быстро испаряется. Опыт прошлых выборов подсказывает, что через полгода после выборов этот рейтинг завышенных ожиданий внезапно обвалится. И дай Бог, чтобы к окончанию первого года его, господина Зеленского, президентства он сохранился хотя бы на уровне 15-20%.

Это в лучших вариантах. Причина банальна – новый президент неспособен реализовать все эти главные требования своего электората: мир на Донбассе, тарифы, гуманитарные ограничения для русскоговорящих украинцев», – заявил Коцаба.