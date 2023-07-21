«В конце концов, победят автаркии» – в Москве призывают прикрыть экспорт энергоресурсов

Для экономической победы России необходимо отказаться от экспорта энергоносителей – и начать развивать собственное производство.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас существуют две тенденции – глобализация, ориентация на внешнюю торговлю, и автаркия (“Автаркия” – экономический режим самообеспечения страны – ред.). В конце концов, победит то государство, которое сможет максимально изменить пропорции в пользу автаркии, максимально развивать собственные вещи.

Я бы вообще экспорт энергоносителей прикрыл. Мы придумали для себя халяву, которая кормит уйму олигархов. У нас 50% добываемых углеводородов идёт на экспорт. И за счёт во многом этого закрывается неумелое управление. Но самое главное – не развивается обрабатывающая промышленность, гниёт наука и образование. Все неумные решения компенсируются этими халявными деньгами.

Если закрыть этот экспорт, и сказать: «Бензин, который всё время дорожает, идёт на внутренний рынок. Газ, которым далеко не все наши деревни пользуются, идёт на внутренний рынок. А вы, если хотите зарабатывать какие-то деньги – зарабатывайте от продукции высокой переработки. Перерабатывайте и экспортируйте кому надо».

А у нас всё устроено так, что вначале 50%, теперь 40% бюджета формируются за счёт экспорта. А ведь значительная часть выручки остаётся за рубежом, и в Россию не поступает. А та, которая поступает, ложится на счетах, а их потом замораживают.

У нас только в первом полугодии двести пятьдесят миллиардов выручки от углеводородов остались в офшорах. И что нам толку от этого экспорта? Я не очень понимаю. Ну, китайцы покупают нефть и газ, мы должны быть счастливы от этого? Когда у нас на собственном рынке не хватает дешёвого бензина», – возмутился Подберёзкин.