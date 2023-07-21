«В конце концов, победят автаркии» – в Москве призывают прикрыть экспорт энергоресурсов
Для экономической победы России необходимо отказаться от экспорта энергоносителей – и начать развивать собственное производство.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас существуют две тенденции – глобализация, ориентация на внешнюю торговлю, и автаркия (“Автаркия” – экономический режим самообеспечения страны – ред.). В конце концов, победит то государство, которое сможет максимально изменить пропорции в пользу автаркии, максимально развивать собственные вещи.
Я бы вообще экспорт энергоносителей прикрыл. Мы придумали для себя халяву, которая кормит уйму олигархов. У нас 50% добываемых углеводородов идёт на экспорт. И за счёт во многом этого закрывается неумелое управление. Но самое главное – не развивается обрабатывающая промышленность, гниёт наука и образование. Все неумные решения компенсируются этими халявными деньгами.
Если закрыть этот экспорт, и сказать: «Бензин, который всё время дорожает, идёт на внутренний рынок. Газ, которым далеко не все наши деревни пользуются, идёт на внутренний рынок. А вы, если хотите зарабатывать какие-то деньги – зарабатывайте от продукции высокой переработки. Перерабатывайте и экспортируйте кому надо».
А у нас всё устроено так, что вначале 50%, теперь 40% бюджета формируются за счёт экспорта. А ведь значительная часть выручки остаётся за рубежом, и в Россию не поступает. А та, которая поступает, ложится на счетах, а их потом замораживают.
У нас только в первом полугодии двести пятьдесят миллиардов выручки от углеводородов остались в офшорах. И что нам толку от этого экспорта? Я не очень понимаю. Ну, китайцы покупают нефть и газ, мы должны быть счастливы от этого? Когда у нас на собственном рынке не хватает дешёвого бензина», – возмутился Подберёзкин.
При этом он подчеркнул, что валютная выручка не очень-то России нужна, поскольку нужно развивать собственную промышленность.
«Чем больше будет валютной выручки, тем больше вы будете от неё зависеть, и тем меньше будете развивать собственную обрабатывающую промышленность. Она в основной своей массе остаётся в офшорах, и по-другому быть не может.
И сидит Набиуллина, главная и единственная задача которой – это стабилизировать рубль, и гордо заявляет, что рубль подскочил с шестидесяти до ста рублей. Что здесь хорошего? Это хорошо для тех, кто оставляет экспортную выручку за рубежом.
Нам не нужна валютная выручка, мы способны производить всё сами, если хотим. У нас уже есть некоторые направления в экономике, которые полностью освободились от импортной зависимости», – добавил эксперт.
Он возмутился, что ещё в девяностые годы Россию затащили в зависимость, и до сих пор не получается от этого уйти.
«Проще простого – продать триста миллионов тонн нефти, и купить на них микрочипы. А можно сделать по-другому – построить за десять миллиардов завод по производству этих микрочипов.
Вопрос в том, какой путь вы выбираете. Если гнать углеводороды за границу, и вам с барского плеча будут 15-20% скидывать в бюджет – это один путь. Если вы сами будете развивать свою промышленность – это другое.
Мы единственная страна в мире, которая полностью уничтожила приборостроение, на 99%. Станкостроение уничтожили на 90%. Мы сейчас гордо говорим, что у нас выросло станкостроение на 56%, а точка отсчёта такая низкая, что об этом даже боятся говорить», – резюмировал Подберёзкин.
Спасибо!
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