«В конце концов повестки получат почти все» – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
03.07.2024 12:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Мобилизация, Общество, Сюжет дня, Украина


В конечном итоге повестки армию получит абсолютное большинство граждан Украины, не приближённых к власти.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В конечном итоге повестки армию получит абсолютное большинство граждан Украины, не приближённых к власти....

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«Всё закончится тем, что существенная часть наших граждан получит повестки, на которые они будут вынуждены явиться, иначе будут включаться механизмы юридической ответственности. И сегодня у работников ТЦК и полиции есть право у каждого военнообязанного требовать военно-учётный документ. Если он не предъявляется, у ТЦК и полиции есть право задерживать и доставлять в органы воинского учёта, и проводить все мероприятия.

Сейчас государство может отправить почтой повестку, и в случае, если почта возвращает письмо без вручения, повестка считается врученной. И самое интересное начнётся, когда полетят повестки, за ними будут представления в суда, админпротоколы, штрафы», – сказал Дубов.

«Плюс как себя прекрасно ведёт государство – студенты отсрочки лишаются. Это в принципе прекрасная группа лиц, потому что весь пакет информации по ним в ТЦК есть. Государство также говорит, что аспиранты должны будут сдать дополнительные экзамены – посмотреть, а правда ли вы там учитесь.

А мы не хотим – есть же бронь для полицейских, госслужащих, депутатов. Может быть, если будем переаттестовывать, то всех? Вдруг депутат сидит под куполом не потому, что хочет вершить добро, а чтобы от армии откосить? Может, их переаттестуем, вместе со всеми государственными служащими», – подытожил он.

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