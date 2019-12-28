В конце января гривну ожидают тяжелые времена

28.12.2019, Киев, Игорь Петров

Нынешнее укрепление гривны носит временный характер и уже в конце января 2020 года сменится ослаблением.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-заместитель председателя правления НБУ Александр Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой прогноз – ситуация [укрепления курса гривны] будет продолжаться где-то до середины января. Но где-то с конца января я прогнозирую усиление доллара – беспрецедентно выросли наши долги. Они дорогие. Нам говорят, что уменьшается отношение долга к ВВП. Да, оно уменьшается, но расходы на обслуживание и погашение нашего долга увеличиваются, растут в процентах к ВВП.

Более 10,5% ВВП у нас пойдет на обслуживание и погашение наших государственных долгов. Это – почти рекорд. Две африканские страны имеют больший уровень, но это совсем маленькие страны которые не проводят свою монетарную политику», – сказал Савченко.

Напомним, что 27 декабря, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны на 4 копейки, установив его на на уровне 23,29 гривны за доллар.

26 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,45 – 23,53 гривны за доллар.

25 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,24 – 23,25 гривны за доллар.