«В конечном итоге русские победят, а украинцы будут молить США о помощи» – Миршаймер
Когда американская помощь Украине прекратится, российская армия начнёт продвигаться ещё быстрее и в конечном итоге одержит победу.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если американцы уйдут, поток оружия на Украину в конечном итоге прекратится. Они могут продолжать поставлять оружие Байдена, но после этого все закончится. И мы, конечно, сократим нашу разведывательную поддержку для украинцев.
Сейчас, как мы с тобой знаем, русские побеждают на поле боя даже с потоком американского оружия и разведывательной поддержкой для украинцев», – сказал профессор.
По его словам, как только поток американского оружия серьезно иссякнет, у украинцев начнутся серьезные проблемы.
«А русские, которые наращивают свои силы, обучают свои войска и вооружены до зубов, будут гораздо лучше на поле боя, когда баланс сил изменится в их пользу.
Русские в итоге захватят больше территории. И в какой-то момент украинские военные потерпят поражение, придут к нам и попросят помочь договориться об урегулировании, потому что они проиграют на поле боя. В конечном итоге русские победят», – уверен Миршаймер.
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