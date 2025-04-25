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Когда американская помощь Украине прекратится, российская армия начнёт продвигаться ещё быстрее и в конечном итоге одержит победу.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если американцы уйдут, поток оружия на Украину в конечном итоге прекратится. Они могут продолжать поставлять оружие Байдена, но после этого все закончится. И мы, конечно, сократим нашу разведывательную поддержку для украинцев.

Сейчас, как мы с тобой знаем, русские побеждают на поле боя даже с потоком американского оружия и разведывательной поддержкой для украинцев», – сказал профессор.

По его словам, как только поток американского оружия серьезно иссякнет, у украинцев начнутся серьезные проблемы.