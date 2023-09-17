В Конго антифранцузские силы совершают госпереворот – президент страны в Нью-Йорке
Очередная страна чёрного континента и бывшая французская колония присоединяется к Русской весне по-африкански.
Об этом сообщают зарубежные и российские СМИ и телеграм-каналы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Прямо сейчас в Конго совершается государственный переворот, пока президент страны Фелис Чесекеди пребывает в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в 78-й Генассамблее ООН.
Военные забирают под контроль ключевые объекты в столице страны Браззавиле.
Между тем Конго граничит с тяготеющей к России Центральноафриканской Республикой (ЦАР), где уже находятся и служат «вагнера».
Сообщается, что новым пророссийским лидером Конго может стать глава президентской гвардии генерал Серж Обоа.
Французскому ставленнику президенту Чесекеди 79 лет, он правит Конго уже 39-й год.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.