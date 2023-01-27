В Конгрессе отчитали Нуланд за слабые санкции против Китая из-за помощи России

Михаил Рябов.  
27.01.2023 09:38
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Украина


На слушаниях в Конгрессе США по ситуации на Украине сенатор Боб Менендез пожаловался, что Китай, по некоторым сведениям, продолжает через компании Гонконга предоставлять России чипы, используемые в крылатых ракетах.

Менендез потребовал от представительницы Госдепа Виктории Нуланд пояснений, как Вашингтон может наказать Китай санкциями за помощь русским, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На слушаниях в Конгрессе США по ситуации на Украине сенатор Боб Менендез пожаловался, что...

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Нуланд в ответ в общих чертах сообщила, что  на высшем уровне Китаю было выражено беспокойство Вашингтона. Однако такой ответ на устроил сенатора, который потребовал конкретных санкций.

«Мне все равно, Китай это или нет, мне все равно, кто это. Они не могут действовать безнаказанно и не сталкиваться ни с какими последствиями», – возмутился Менендез.

Он выразил уверенность в возможности введения «жестких санкций против компаний, которые предоставляют технологии двойного назначения, которые позволяют россиянам продолжать иметь доступ к ракетным возможностям».

«Нам нужно отрезать голову змее всеми возможными способами. Это означает прямое введение санкций против тех, кто активно помогает России в этой несправедливой и священной войне», – потребовал Менендез.

«Китай, похоже, действует безнаказанно. Нам действительно нужно усилить наши санкции в этом отношении», – поддержал коллегу сенатор Джим Рич.

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