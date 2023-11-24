В Конгрессе потребовали немедленно остановить опосредованную войну США с Россией

Анатолий Лапин.  
24.11.2023 16:59
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 968
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


США должны перестать финансировать Украину и отказаться вести опосредованную войну с Россией.

Об этом в эфире The Hill заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны перестать финансировать Украину и отказаться вести опосредованную войну с Россией. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По словам Грин, США не обязаны заботиться об украинской границе, потому что их собственная вышла из-под контроля.

«Я хочу, чтобы все деньги не тратились на опосредованную войну против России на Украине. Я считаю, что именно здесь американский народ может сэкономить много денег. Украина не является страной-членом НАТО, президент Байден признал это с самого начала, и мы не должны защищать границы Украины в то время, как наша граница полностью вышла из-под контроля.

Поэтому я бы хотела, чтобы там произошли изменения. Я решительно поддерживаю наши Вооруженные Силы и хочу финансировать самую сильную армию в мире – это наша собственная армия. Но я не хочу финансировать войну на Украине против России, обладающей ядерным оружием», – заявила Грин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть