В Конгрессе потребовали немедленно остановить опосредованную войну США с Россией

США должны перестать финансировать Украину и отказаться вести опосредованную войну с Россией.

Об этом в эфире The Hill заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Грин, США не обязаны заботиться об украинской границе, потому что их собственная вышла из-под контроля.

«Я хочу, чтобы все деньги не тратились на опосредованную войну против России на Украине. Я считаю, что именно здесь американский народ может сэкономить много денег. Украина не является страной-членом НАТО, президент Байден признал это с самого начала, и мы не должны защищать границы Украины в то время, как наша граница полностью вышла из-под контроля.

Поэтому я бы хотела, чтобы там произошли изменения. Я решительно поддерживаю наши Вооруженные Силы и хочу финансировать самую сильную армию в мире – это наша собственная армия. Но я не хочу финансировать войну на Украине против России, обладающей ядерным оружием», – заявила Грин.