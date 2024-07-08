В Конгрессе потребовали заблокировать «помощь» авторитарной Украине – и поддержали Путина
Украина является авторитарным государством, тратящим деньги американских налогоплательщиков на продолжение войны против России.
Об этом в ходе выступления в Палате представителей заявил депутат от республиканской партии Пол Госар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Соглашение о безопасности между США и Украиной, которое было подписано Джо Байденом и Владимиром Зеленским, ошибочно подразумевает, что Украина является демократической страной, несмотря на то, что она является авторитарной страной, которая даже не допускает проведения президентских выборов.
Соглашение также подразумевает, что «будущее Украины в НАТО», несмотря на то, что перспектива вступления Украины в Альянс является одной из причин эскалации конфликта.
Пока ястребы войн и неоконсерваторы продолжают провоцировать конфликт между Россией и Украиной, они также обесценивают своего золотого тельца, НАТО, выступая за принятие Украины в союз. Но Джо Байден увеличивает поддержку Украины за счёт наших налогоплательщиков. На данный момент США выделили Украине 170 миллиардов помощи, в то время как вторжение с южной границы игнорируются», – сказал Госар.
«Когда же мы прекратим эти вечные войны. Почему бы нам по-настоящему не прийти к согласию с американским народом? Президент России Путин дважды обращался в НАТО и ООН, чтобы сказать, что на его территории произошло вторжение. Я не испытываю ни неприязни, ни глубокого уважения к Владимиру Путину, но у него есть право защищать свой народ», – добавил американский депутат.
Он предложил заблокировать выделенную Украине помощь и пустить средства на решение внутренних американских проблем, однако инициатива не была поддержана остальными.
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