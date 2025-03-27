В конгрессе скандал из-за утечки секретных данных во время поездки Уиткоффа в Россию

Анатолий Лапин.  
27.03.2025 13:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США


Директор Национальной разведки США Тулси Габбард не помнит, где был спецпредставитель США Стив Уиткофф во время утечки данных из секретного чата мессенджера «Сигнал».

Об этом она заявила в ходе дискуссии в Комитете по разведке Палаты Представителей США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард не помнит, где был спецпредставитель США Стив Уиткофф...

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Конгрессмен-демократ Джейсон Кроу поинтересовался у Габбарт, был ли Уиткофф во время утечки данных о начале операции против йеменских хуситов в России, намекая на то, что эта информация могла быть перехвачена российскими спецслужбами. Но глава Нацразведки США ушла в несознанку.

Кроу: Директор Габбарт, вы были в той переписке в приложении «Сигнал», верно?

Габбарт: Да.

Кроу: И в то время мистер Уиткофф, главный переговорщик администрации с русскими, тоже был в переписке, верно?

Габбарт: Я не знала об этом.

Кроу: Он был в России во время переписки, верно?

Габбарт: Я не знала об этом.

Кроу: Он был в России на своем личном телефоне, верно?

Габбарт: Я не знаю.

Кроу: Ну, насколько я понимаю, он действительно был в России. Директор Габбарт, вы тоже были в отъезде во время этой переписки, верно?

Габбарт: Да.

Кроу: И где вы были?

Габбарт: Я была в поездке по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Я не помню, в какой стране я тогда была.

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