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США должны помешать увеличению производства российских и иранских боеприпасов, «которые сегодня помогут России сокрушить Украину, а завтра – Ирану сокрушить Израиль». В частности, на «иранском заводе по производству БПЛА к востоку от Москвы».

Об этом на заседании комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявил сотрудник Еврейского института национальной безопасности Америки Габриэль Норонья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«90% компьютерных компонентов планируется поставлять из США, согласно их собственным документам. Конгресс должен потребовать от американских производителей подтвердить их конечное назначение. Мы должны прямо запретить продажу этих компонентов в Турцию, ОАЭ, Китай и Гонконг, поскольку они являются основными центрами передачи продукции в Россию и Иран», – призывал Норонья.

Еврей-активист предложил обанкротить иранские авиакомпании и госбанки в Европе, а также Росатом – и перевести их активы на Украину.