В Конгрессе США ломают голову – как отловить американские чипы, стремящиеся в Россию

Елена Острякова.  
18.04.2024 17:16
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Украина


США должны помешать увеличению производства российских и иранских боеприпасов, «которые сегодня помогут России сокрушить Украину, а завтра – Ирану сокрушить Израиль». В частности, на «иранском заводе по производству БПЛА к востоку от Москвы».

Об этом на заседании комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявил сотрудник Еврейского института национальной безопасности Америки Габриэль Норонья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны помешать увеличению производства российских и иранских боеприпасов, «которые сегодня помогут России сокрушить...

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«90% компьютерных компонентов планируется поставлять из США, согласно их собственным документам. Конгресс должен потребовать от американских производителей подтвердить их конечное назначение. Мы должны прямо запретить продажу этих компонентов в Турцию, ОАЭ, Китай и Гонконг, поскольку они являются основными центрами передачи продукции в Россию и Иран», – призывал Норонья.

Еврей-активист предложил обанкротить иранские авиакомпании и госбанки в Европе, а также Росатом – и перевести их активы на Украину.

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