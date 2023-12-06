В Конгрессе США начался скандал после демарша Зеленского

Михаил Рябов.  
06.12.2023 06:51
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Скандал, США, Сюжет дня, Украина


Минувшей ночью было отменено ожидавшееся выступление Владимира Зеленского по Zoom перед сенаторами США, которые не могут договориться о выделении нового транша в более чем 60 миллиардов долларов военной помощи для Украины – как известно, республиканцы готовы голосовать только «пакетом» за решение, которое будет включать деньги для Украины, Израиля, а также на усиление границы с Мексикой для борьбы с мигрантами (последнее – считается пунктами программы Дональда Трампа и не приемлемо для избирателей демократов).

Мероприятие проходило за закрытыми дверьми, но американский телеканал PBS уже сообщил скандальные подробности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минувшей ночью было отменено ожидавшееся выступление Владимира Зеленского по Zoom перед сенаторами США, которые...

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«Сразу же всё пошло не так, когда президент Владимир Зеленский, который должен был присутствовать на мероприятии, отменил встречу. И что произошло после этого? Сенаторы набросились на гсоссекретаря, республиканцы встали и закричали, в том числе и на начальника штаба Пентагона.

Был экстраординарный момент, когда республиканцам сказали, что вопроса о границе не будет, и некоторые из них, включая Митта Ромни, вышли из зала», – сказала журналистка канала Лиза Дижардин.

Сам Ромни, выйдя к журналистам в кулуарах, сказал, что большинство отказывается обсуждать требуемую республиканцами сделку.

Лидер большинства Чак Шумер, выйдя к прессе, подтвердил, что один из его оппонентов-сенаторов «проявил неуважение – начал кричать на генерала, спрашивая, почему тот не поехал на границу?».

Шумер также сообщил, что выступление Зеленского было отменено «в последнюю минуту», не уточнив причину.

Рьяно поддерживавший Украину бежавший в США бывший разведчик КГБ Юрий Швец считает, что отмена выступления Зеленского – фатальная ошибка.

«С трудом нахожу приемлемые в приличном обществе слова и выражения, чтобы описать свою реакцию. Что с ним происходит? Он в нормальном состоянии? Понимает, что творит? Сейчас решается судьба Украины. Идёт драка в Конгрессе. И в этом время президент отменяет выступление, потому что переговоры о помощи застопорились?! Он ждет, что будет сидеть на Банковой, а ему принесут очередные миллиарды на серебряном подносе? И еще понюхать что-то дадут на закуску? Я в шоке! Это предательство страны в самый критический период ее истории», – сказал Швец в блоге.

«Без бюджетной поддержки США правительство Украины не сможет оплачивать свои счета. Это касается всех – от учителей до военнослужащих», – напоминает корреспондент телеканала PBS Ник Шифрин.

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