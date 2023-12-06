В Конгрессе США начался скандал после демарша Зеленского

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Минувшей ночью было отменено ожидавшееся выступление Владимира Зеленского по Zoom перед сенаторами США, которые не могут договориться о выделении нового транша в более чем 60 миллиардов долларов военной помощи для Украины – как известно, республиканцы готовы голосовать только «пакетом» за решение, которое будет включать деньги для Украины, Израиля, а также на усиление границы с Мексикой для борьбы с мигрантами (последнее – считается пунктами программы Дональда Трампа и не приемлемо для избирателей демократов).

Мероприятие проходило за закрытыми дверьми, но американский телеканал PBS уже сообщил скандальные подробности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сразу же всё пошло не так, когда президент Владимир Зеленский, который должен был присутствовать на мероприятии, отменил встречу. И что произошло после этого? Сенаторы набросились на гсоссекретаря, республиканцы встали и закричали, в том числе и на начальника штаба Пентагона. Был экстраординарный момент, когда республиканцам сказали, что вопроса о границе не будет, и некоторые из них, включая Митта Ромни, вышли из зала», – сказала журналистка канала Лиза Дижардин.

Сам Ромни, выйдя к журналистам в кулуарах, сказал, что большинство отказывается обсуждать требуемую республиканцами сделку.

Лидер большинства Чак Шумер, выйдя к прессе, подтвердил, что один из его оппонентов-сенаторов «проявил неуважение – начал кричать на генерала, спрашивая, почему тот не поехал на границу?».

Шумер также сообщил, что выступление Зеленского было отменено «в последнюю минуту», не уточнив причину.

Рьяно поддерживавший Украину бежавший в США бывший разведчик КГБ Юрий Швец считает, что отмена выступления Зеленского – фатальная ошибка.

«С трудом нахожу приемлемые в приличном обществе слова и выражения, чтобы описать свою реакцию. Что с ним происходит? Он в нормальном состоянии? Понимает, что творит? Сейчас решается судьба Украины. Идёт драка в Конгрессе. И в этом время президент отменяет выступление, потому что переговоры о помощи застопорились?! Он ждет, что будет сидеть на Банковой, а ему принесут очередные миллиарды на серебряном подносе? И еще понюхать что-то дадут на закуску? Я в шоке! Это предательство страны в самый критический период ее истории», – сказал Швец в блоге.

«Без бюджетной поддержки США правительство Украины не сможет оплачивать свои счета. Это касается всех – от учителей до военнослужащих», – напоминает корреспондент телеканала PBS Ник Шифрин.