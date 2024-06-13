В Конгрессе США обеспокоены вербовкой кубинцев на СВО

Елена Острякова.  
13.06.2024 16:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Куба, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Депутат Конгресса США Томас Кин-младший обеспокоен вербовкой граждан Кубы для участия в СВО.

Об этом он заявил на заседании комитета Палаты представителей по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Конгресса США Томас Кин-младший обеспокоен вербовкой граждан Кубы для участия в СВО. Об...

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«Несколько месяцев назад появились сообщения о том, что кубинцев вербуют для участия в незаконной войне России против Украины. Установила ли администрация, что кубинский режим либо разрешал, либо поощрял кубинских наемников воевать на стороне России?», – задал вопрос Кин.

Помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайен Николс дал уклончивый ответ.

«Мы подняли этот вопрос перед кубинскими официальными лицами. Я уже поднимал этот вопрос перед своими кубинскими коллегами. Вербовка кубинцев – это то, по поводу чего они выразили обеспокоенность. Сообщения об этом, я думаю вызывают беспокойство у всех нас. Военные отношения России с Кубой по-прежнему являются важными для них. Об этом свидетельствует тот факт, что российские корабли посещают Кубу сейчас, когда мы разговариваем», – сказал Николс.

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