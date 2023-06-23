В Конгрессе США объявили Турцию ненадежным членом НАТО

Михаил Рябов.  
23.06.2023 16:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, США, Турция


Турция продемонстрировала, что является ненадежным членом НАТО, заявила на слушаниях конгрессмен Дина Титус.

«Я обеспокоена тем, что администрация и некоторые законодатели смягчают свою позицию в отношении возможности продажи f-16 Турции… Я считаю, что турция доказала, что она не является надежным союзником по НАТО, и ее действия противоречат духу НАТО… Известно ли вам о каких-либо других союзниках по НАТО, помимо Турции, которые противодействуют другим союзникам по НАТО – совершая полеты в воздушное пространство Греции и Кипра?», – сказала она, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Турция продемонстрировала, что является ненадежным членом НАТО, заявила на слушаниях конгрессмен Дина Титус. «Я...

Присутствующий представитель Госдепа предпочел сгладить оценки в адрес Турции.


«Я не знаю о других союзниках по нато, к которым мы применили санкции. Я действительно хочу сказать, что ни для кого не секрет, что у нас есть разногласия с Турцией, но также, с моей точки зрения, Турция является давним и преданным союзником НАТО, который вносит значительный вклад в операции НАТО. Включая нашу миссию НАТО в Афганистане. самый свежий пример – вспышка насилия в Косово», – сказал зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

Под «вспышкой насилия», очевидно, имелось в виду подавление выступлений жителей сербских анклавов. Очевидно, что симпатии Анкары, как и всего НАТО, находятся на стороне албанских сепаратистов, захвативших власть в потерянной провинции Сербии.

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