В Конгрессе США подготовили новые «основания» для санкций против Пригожина

21.06.2020, Москва, Олег Савченко

В очередной резолюции членов Палаты представителей и Сената США бизнесмена из Петербурга Евгения Пригожина называют угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов и «обосновывают» причины для введения очередных санкций против него. Также американские законодатели призывают администрацию Трампа совместно с Конгрессом к разработке стратегии противодействия активности предпринимателя Пригожина.

О том, в чем вновь его обвиняют, решили разобраться в Федеральном агентстве новостей.

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В настоящее время США потрясают беспорядки, вызванные гибелью Джорджа Флойда вследствие жесткого полицейского задержания. Губернаторы 28 штатов вынуждены обратиться за помощью к Национальной гвардии для пресечения погромов и бесчинств мародерствующих толп.

Многие населенные пункты в США фактически взяты под контроль вооруженными бандами, провозгласившими собственную власть в них. В сегодняшней Америке явственно чувствуется дух гражданской войны. Несмотря на это, представители политического истеблишмента США озаботились поиском внешнего неприятеля.

Демократ Крис Кунс и республиканец Марко Рубио внесли в Сенат проект резолюции, призывающей администрацию Дональда Трампа вместе с Конгрессом разработать стратегию противодействия Евгению Пригожину. Из россиянина уже не впервые старательно «лепят» образ «вселенского зла», видимо, для того, чтобы отвести внимание американского обывателя от внутренних проблем страны. Снова во всем обвиняют Россию и Евгения Пригожина, как ее гражданина.

Аналогичный документ был направлен и в Палату представителей, что говорит о «серьезном» подходе.

Данная резолюция оказалась в распоряжении Федерального агентства новостей.

Вот ее перевод.

116-й конгресс

2-я сессия

1.RES. 996

Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского националиста Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности Соединенных Штатов Америки, а также их союзников и партнеров.

В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

11 июня 2020 года

Г-н Энгель (от себя лично Г-Н Фитцпатрик, г-н Китинг и Г-Н Кинцингер) представил следующую резолюцию, которая была передана Комитету по иностранным делам

РЕЗОЛЮЦИЯ

Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского националиста Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности США, а также их союзников и партнеров.

Тогда как Евгений Пригожин-гражданин России, который с начала 2000-х годов поддерживал тесные личные связи с президентом Владимиром Путиным;

В то время как Евгений Пригожин является покровителем и спонсором группы Вагнера, также известной как частная военная компания (ЧВК) Вагнера, российской наемнической организации, укомплектованной нынешними и бывшими военными и разведчиками, и Агентства интернет-исследований (Ира), организации, занимающейся операциями онлайн-влияния;

В то время как Ира проводила информационные операции в интернете против Соединенных Штатов в попытке посеять раскол и раздор среди американского электората, а также электоратов наших европейских союзников и партнеров;

В то время как организации, финансируемые Евгением Пригожиным, использовались правительством Российской Федерации для ведения военных действий, подрывных операций и дезинформационных кампаний от его имени, создавая видимость правдоподобного отрицания;

Принимая во внимание, что группа Вагнера участвовала в военном вторжении Российской Федерации и незаконной аннексии украинского Крыма в феврале и марте 2014 года, а также в последующих мятежах в восточноукраинских районах Донецка и Луганска;

В то время как Группа Вагнера оказывает военную поддержку режиму Башара Асада в Сирии с 2015 года, сражаясь бок о бок с его войсками и помогая им отбить значительные части страны;

Принимая во внимание, что 7 февраля 2018 года Группа Вагнера возглавила вооруженное нападение на войска Соединенных Штатов в районе города Дейр-эз-Зур на востоке Сирии, спровоцировав контратаку Соединенных Штатов, что было описано как “самое смертоносное столкновение США и России со времен Холодной войны”;

В то время как Группа Вагнера поддерживала Халифу Хафтара и его “Ливийскую национальную армию”, предоставляя наемников, артиллерию, танки, беспилотники и боеприпасы, Евгений Пригожин лично присутствовал на встрече Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве 7 ноября 2018 года;

В то время как доклад Организации Объединенных Наций, опубликованный 6 мая 2020 года, пришел к выводу, что группа Вагнера эксплуатировала до 1200 военных подрядчиков в Ливии, включая снайперов и специализированные военные группы, служа “эффективным мультипликатором сил” для армии Хафтара.

Тогда как наемники из группы Вагнера были переброшены в Венесуэлу в январе 2019 года для оказания поддержки режиму Николаса Мадуро перед лицом народных протестов против его правления;

В то время как Евгений Пригожин и его дочерние структуры возглавляли операции по оказанию влияния на политические процессы в Африке от имени Правительства Российской Федерации в ряде стран, включая Мадагаскар, Южную Африку, Судан и Зимбабве;

Принимая во внимание, что группа Вагнера развернула наемников в Центральноафриканской Республике с 2018 года и обеспечила охрану президента Центральноафриканской Республики Фостина-Архангела Туадеры, включая российского гражданина Валерия Захарова, бывшего сотрудника Службы безопасности, имеющего тесные связи с группой Вагнера, который служит советником по национальной безопасности;

Тогда как 31 июля 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике во время работы над документальным фильмом о деятельности Группы Вагнера в этой стране;

Тогда как, согласно расследованию лондонского Центра Досье, за журналистами следили офицеры жандармерии Центральноафриканской Республики, которые поддерживали тесную связь с российскими гражданами, связанными с группой Вагнера, включая Валерия Захарова и Александра Сотова;

В то время как соратники Евгения Пригожина, как сообщалось, обсуждали планы создания лагерей “для боевой подготовки и подготовки к саботажу” с целью разжигания расового насилия и проведения внутренних терактов в США в преддверии президентских выборов 3 ноября 2020 года;

В то время как соратники Евгения Пригожина создали онлайн-операции влияния, базирующиеся в Гане и Нигерии, чтобы ориентироваться на аудиторию социальных сетей в Соединенных Штатах с целью разжигания расовой напряженности и провоцирования социальных волнений в преддверии президентских выборов 3 ноября 2020 года;

Принимая во внимание, что 20 декабря 2016 года Департамент Казначейства назначил Евгения Пригожина в соответствии с Указом № 13661 “о блокировании имущества дополнительных лиц, способствующих развитию ситуации в Украине”, за то, что он “материально помогал, спонсировал или оказывал финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги в поддержку высших должностных лиц Российской Федерации”.”;

Принимая во внимание, что 20 июня 2017 года Министерство финансов назначило группу Вагнера в соответствии с Указом 13660 “блокирование собственности определенных лиц, способствующих ситуации в Украине”, за то “что они “несут ответственность или соучастие в действиях или политике, прямо или косвенно угрожающих миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины”.”;

Принимая во внимание, что 15 марта 2018 года Министерство финансов назначило Евгения Пригожина, его дочерние организации, включая Агентство интернет-исследований, и его подчиненных в соответствии с указом № 13694 “блокирование собственности определенных лиц, занимающихся значительной вредоносной кибер-активностью”, за то, что они “участвовали во вмешательстве в избирательные процессы или институты [США]”; и

Тогда как нынешние и бывшие чиновники администрации утверждали, что пагубная деятельность Евгения Пригожина во всем мире представляет значительную угрозу интересам национальной безопасности Соединенных Штатов: теперь, стало быть, так тому и быть

Постановили, что Палата представителей —

1) осуждает любые и все попытки Правительства Российской Федерации и его доверенных лиц оказывать пагубное влияние на внутреннюю политику других стран и сеять раскол между их народами, особенно Соединенными Штатами и их союзниками, и партнерами;

(2) осуждает деятельность гражданина России Евгения Пригожина и его аффилированных лиц, создающую угрозу демократическим ценностям и безопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров;

(3) настоятельно призывает страны, имеющие деловые или консультативные связи с Евгением Пригожиным и его аффилированными лицами, прекратить эти связи;

(4) призывает серьезно рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Евгения Пригожина и его аффилированных лиц за продолжающееся вмешательство в демократические процессы Соединенных Штатов и в демократические процессы союзников и партнеров Соединенных Штатов;

(5) настоятельно призывает наших партнеров по Европейскому Союзу серьезно рассмотреть вопрос о принятии аналогичных режимов санкций в отношении Евгения Пригожина и его аффилированных лиц за продолжающееся вмешательство во внутреннюю политику государств-членов Европейского Союза; и

6) призывает к тесной координации между Правительством Соединенных Штатов и правительствами союзников и партнеров Соединенных Штатов для обеспечения того, чтобы режимы санкций в отношении Евгения Пригожина и его аффилированных лиц были жестко скоординированы.