В Конгрессе США подстрекают молдаван встать на губительную украинскую дорожку
США поддержат «молдавский народ», если он захочет вступить в НАТО.
Об этом на заседании конгрессменов-демократов из Комитета Палаты представителей США по иностранным делам заявил заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как вы знаете, по конституции они являются нейтральной страной. Но они уже 30 лет являются членами «Партнерства во имя мира». И они активно участвовали в тренировках НАТО, а также в некоторых операциях по поддержанию мира, включая участие в миротворческой операции в Косово.
Это будет решением молдавского народа, но так же, как и в случае с ЕС, если США будут сотрудничать с Молдовой, мы поддержим их на евро-атлантическом пути, если они выберут этот курс. На данном этапе они сосредоточены на ЕС», – сказал Смит.
Он сообщил, что военная помощь Молдове после начала СВО увеличилась в 10 раз. Дополнительные средства были выделены из сумм, предназначенных для Украины и затрачены на подготовку личного состава не только молдавской армии, но и полиции и погранвойск.
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