В Конгрессе США подстрекают молдаван встать на губительную украинскую дорожку

США поддержат «молдавский народ», если он захочет вступить в НАТО.

Об этом на заседании конгрессменов-демократов из Комитета Палаты представителей США по иностранным делам заявил заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы знаете, по конституции они являются нейтральной страной. Но они уже 30 лет являются членами «Партнерства во имя мира». И они активно участвовали в тренировках НАТО, а также в некоторых операциях по поддержанию мира, включая участие в миротворческой операции в Косово.

Это будет решением молдавского народа, но так же, как и в случае с ЕС, если США будут сотрудничать с Молдовой, мы поддержим их на евро-атлантическом пути, если они выберут этот курс. На данном этапе они сосредоточены на ЕС», – сказал Смит.