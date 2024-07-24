В Конгрессе США подстрекают молдаван встать на губительную украинскую дорожку

Елена Острякова.  
24.07.2024 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, США, Украина


США поддержат «молдавский народ», если он захочет вступить в НАТО.

Об этом на заседании конгрессменов-демократов из Комитета Палаты представителей США по иностранным делам заявил заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США поддержат «молдавский народ», если он захочет вступить в НАТО. Об этом на заседании...

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«Как вы знаете, по конституции они являются нейтральной страной. Но они уже 30 лет являются членами «Партнерства во имя мира». И они активно участвовали в тренировках НАТО, а также в некоторых операциях по поддержанию мира, включая участие в миротворческой операции в Косово.

Это будет решением молдавского народа, но так же, как и в случае с ЕС, если США будут сотрудничать с Молдовой, мы поддержим их на евро-атлантическом пути, если они выберут этот курс. На данном этапе они сосредоточены на ЕС», – сказал Смит.

Он сообщил, что военная помощь Молдове после начала СВО увеличилась в 10 раз. Дополнительные средства были выделены из сумм, предназначенных для Украины и затрачены на подготовку личного состава не только молдавской армии, но и полиции и погранвойск.

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