В конгрессе США потребовали выгнать Россию из Африки

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США должны остановить рост влияния России и Китая на Африканском континенте.

Об этом сенатор-республиканец Майкл Маккол заявил на заседании комитета Палаты представителей США по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тем временем Путин продолжает получать прибыль за счет африканцев для финансирования своего вторжения на Украину и расширения военной мощи. Путин использует наемников по всему континенту, что привело к нестабильности в регионе. В этой глобальной борьбе за власть ключевым элементом наших дипломатических усилий должно стать установление и углубление партнерских отношений со странами Африки, особенно через Корпорацию финансирования развития», – сказал Маккол.

В прошлом году Международная корпорация финансирования развития (DFC) выделила странам Африки более 2 миллиардов.