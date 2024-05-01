В конгрессе США потрясают четырьмя портретами Путина и требуют отдать Украине все кассетные бомбы

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США должны посылать больше старых вооружений на Украину, чтобы утилизировать их.

Об этом конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень рад, что на этой неделе народу Украины наконец-то были выделены дальнобойные ракеты для защиты своей страны. Они были предоставлены Германией, Соединенным Королевством, а теперь США. Кроме того, я надеюсь, что кассетные бомбы будут предоставлены как можно скорее. Есть излишки, которые необходимо уничтожить. Я знаю способ уничтожить их — отправить народу Украины», – сказал Уилсон.

Он также призвал коллег не дать Китаю напасть на «потрясающую страну Тайвань».

Пока конгрессмен выступал, его помощник держал над его головой плакат с четырьмя портретами Путина и по одному – лидеров Китая, Ирана и КНДР, которых Уилсон назвал «вооруженными диктаторами».