В конгрессе США признали: Американская экономика идет к крахуионированных трат, – конгрессвумен Спартц

Американский бюджет сталкивается с огромными проблемами из-за колоссальных трат администрации США.

Об этом на слушаниях в Вашингтоне заявила член бюджетного комитета Палаты представителей, уроженка Украины Виктория Спартц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Спартц, такая политика приводит к тому, что ВВП США не покрывает даже рост процентных ставок и финансирование госдолга.

«На протяжении десятилетий мы продолжаем увеличивать количество несанкционированных трат. Так что ситуация очень-очень серьезная. Наш рост ВВП сейчас не покроет даже рост процентных ставок и того, какой объем долга придется рефинансировать в ближайшие несколько лет при такой процентной ставки, а замедление экономики достигнет того, что скоро наступит момент, когда половина наших расходов будет уходить на выплату процентов.

Просто процентов по долгам, и это приведет к краху нашей экономики. Единственным способом решить эту проблему будет если мы продолжим обсуждать введение двойных налогов на средний класс», – заявила Спартц.