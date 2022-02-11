В Конгрессе США признали Украину преступным государством

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Новости Украины

США под предлогом «поддержки демократии» помогают Киеву совершать преступления, в которых Запад обвиняет Россию.

Об этом на своей странице в соцсети заявила член Палаты представителей Конгресса США от Гавайев Тулси Габбард, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот что-то, чего вы не услышите на мейнстримных медиа. Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это «демократия». Но они лгут. Украина на самом деле вообще не демократия», – сказала она.

Тулси Габбард припомнила киевскому руководству и закрытие оппозиционных телеканалов, и репрессии против неугодных политических деятелей.

«Например, чтобы удержать власть, украинский президент закрыл три телеканала, которые открыто критиковали его и его политику. Он заключил в тюрьму главу оппозиционной политической партии, которая по результатам выборов получила второе место. И арестовал и посадил в тюрьму лидеров этой партии. Это именно то, в чем обвиняют Путина, но Украина делает это все с поддержкой США», – резюмировала парламентарий.