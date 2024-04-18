В конгрессе США пугают вереницами иранских спутников, запущенных в космос Россией
Россия и Иран могут совместно запускать в космос спутники-шпионы.
Об этом на заседании комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявил старший научный сотрудник Фонд в защиту демократии Беннам Бен Талеблу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня я решил бить тревогу по поводу сотрудничества в области космоса. Существует серьезная обеспокоенность из-за того, что Россия возможно помогает Ирану запускать спутники-шпионы в военных целях, что может повысить точность иранских баллистических ракет», – сказал Талеблу.
В качестве “доказательства” своих слов он показал фото, на котором российский и иранский командующие ВКС жмут друг другу руки.
Талеблу опасается, что Иран и Россия «могли бы легко углубить свои отношения – будь то ядерные вопросы, отмена санкций или изгнание США из Сирии». Он также предлагает бить тревогу по поводу сотрудничества обеих стран с Китаем.
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