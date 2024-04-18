В конгрессе США пугают вереницами иранских спутников, запущенных в космос Россией

Елена Острякова.  
18.04.2024 17:42
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Космос, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия и Иран могут совместно запускать в космос спутники-шпионы.

Об этом на заседании комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявил старший научный сотрудник Фонд в защиту демократии Беннам Бен Талеблу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Иран могут совместно запускать в космос спутники-шпионы. Об этом на заседании комитета...

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«Сегодня я решил бить тревогу по поводу сотрудничества в области космоса. Существует серьезная обеспокоенность из-за того, что Россия возможно помогает Ирану запускать спутники-шпионы в военных целях, что может повысить точность иранских баллистических ракет», – сказал Талеблу.

В качестве “доказательства” своих слов он показал фото, на котором российский и иранский командующие ВКС жмут друг другу руки.

Талеблу опасается, что Иран и Россия «могли бы легко углубить свои отношения – будь то ядерные вопросы, отмена санкций или изгнание США из Сирии». Он также предлагает бить тревогу по поводу сотрудничества обеих стран с Китаем.

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