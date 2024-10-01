Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

The Hill сообщает об очередной антироссийскрй инициативе американских политкругов: в Конгрессе США призвали признать Россию «постоянной угрозой глобальной безопасности».

Хельсинкская комиссия — двухпартийный комитет, который занимается поддержкой демократии и прав человека в постсоветских государствах, призывает пересмотреть отношение к России, отказавшись от рассмотрения ее как сверхдержавы и ближайшего соперника США только потому, что у нее ядерное оружие.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

В докладе комиссии, как пишет издание, также представлена ​​«дорожная карта» по минимизации и сдерживанию того, что конгрессмены называют «деструктивным поведением России».

Ее ключевым пунктом является обеспечение победы Украины, для чего Киев должен получить масштабную военную и гуманитарную помощь, а ВСУ возможность бить дальнобойным оружием вглубь России.

«США должны готовиться к долгосрочному противостоянию, понимая, что у России многовековая история насильственного империализма в отношении своих соседей, Европы и мира в целом», — говорится в докладе американских «ястребов».

Авторы доклада также рекомендуют не игнорировать ядерные угрозы со стороны России, но советуют решать эту проблему «здравым смыслом».

Кроме того, они выступают за полное взаимодействие США с союзниками по всему миру, особенно со странами, «находящимися на передовой российской агрессии, манипуляций и принуждения».

«США должны иметь долгосрочную стратегию поддержки демократического управления и верховенства права в странах, уязвимых к угрозам со стороны России» , – говорится в отчете.

Содержащиеся в докладе политические предложения идут дальше обязательств администрации Байдена в отношении Украины и вступают в противоречие с позицией бывшего президента Трампа и его союзников в Конгрессе.

Трамп уже давно утверждает, что США тратят слишком много средств на обеспечение европейской безопасности. И он проводит кампанию по заключению соглашения между Украиной и Россией путем прямых переговоров с их лидерами, включая президента России Владимира Путина.

Однако глава Хельсинкского комитета республиканец Джо Уилсон (штат Северная Каролина) отверг возможность того, что Трамп заключит соглашение с Путиным.

“Я не сомневаюсь, что Дональд Трамп убедится в неискренности военного преступника Путина. Путин – это не тот человек, с которым можно заключить соглашение, которое было бы существенным, которое бы держалось“, – сказал Уилсон в интервью The Hill, кратко обсуждая доклад.