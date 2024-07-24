В Конгрессе США ультимативно обратились к грузинам: Хотите в ЕС – свергайте власть

Елена Острякова.  
24.07.2024 16:29
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Грузия, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Пропаганда, Россия, Скандал, США


В США возмущены тем, что грузинские власти посмели принять закон об иноагентах, «вдохновленный Россией».

Об этом на заседании конгрессменов-демократов из Комитета Палаты представителей США по иностранным делам заявил заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В США возмущены тем, что грузинские власти посмели принять закон об иноагентах, «вдохновленный Россией»....

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«Вызывает беспокойство тот факт, что давние партнеры и союзники Грузии — США и ЕС — призывали Грузию не продвигаться вперед с этим законодательством. Россия, занимающая 20% территории Грузии, высоко оценила этот закон. И мы довели до сведения «Грузинской мечты» и народа Грузии, что когда ваши друзья призывают вас не делать этого, а ваш оккупант говорит обратное, это должно заставить вас задуматься», – лицемерил Хак.

Он проинформировал конгрессменов о том, что США пересматривают параметры помощи Грузии, а также вводят санкции против грузинских чиновников, депутатов и членов их семей за «нарушение прав человека и подрыв демократии».

«Они хотят критиковать США, европейских партнеров – и в то же время говорить своему собственному народу, что они до сих пор на пути в ЕС. Это бессовестно. Я думаю, что для нас и международного сообщества важно дать понять грузинским избирателям, что у них есть четкий выбор. Путь, по которому их ведет «Грузинская мечта», не ведет их в трансатлантическое будущее, которого хочет грузинский народ», – возмущался Хак.

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