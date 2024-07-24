Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В США возмущены тем, что грузинские власти посмели принять закон об иноагентах, «вдохновленный Россией».

Об этом на заседании конгрессменов-демократов из Комитета Палаты представителей США по иностранным делам заявил заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Вызывает беспокойство тот факт, что давние партнеры и союзники Грузии — США и ЕС — призывали Грузию не продвигаться вперед с этим законодательством. Россия, занимающая 20% территории Грузии, высоко оценила этот закон. И мы довели до сведения «Грузинской мечты» и народа Грузии, что когда ваши друзья призывают вас не делать этого, а ваш оккупант говорит обратное, это должно заставить вас задуматься», – лицемерил Хак.

Он проинформировал конгрессменов о том, что США пересматривают параметры помощи Грузии, а также вводят санкции против грузинских чиновников, депутатов и членов их семей за «нарушение прав человека и подрыв демократии».

«Они хотят критиковать США, европейских партнеров – и в то же время говорить своему собственному народу, что они до сих пор на пути в ЕС. Это бессовестно. Я думаю, что для нас и международного сообщества важно дать понять грузинским избирателям, что у них есть четкий выбор. Путь, по которому их ведет «Грузинская мечта», не ведет их в трансатлантическое будущее, которого хочет грузинский народ», – возмущался Хак.