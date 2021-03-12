В «Конкорде» сообщили о переносе очередного заседания по иску Пригожина к Милову

12.03.2021, Москва, Иван Добровольский

В Черемушкинском суде состоялась очередная беседа в рамках искового заявления предпринимателя Евгения Пригожина к основателю ФБК (иноагент) Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову.

Представители ответчиков проигнорировали беседу по иску и не явились в здание суда. По решению органа судебной власти к делу были приобщены документы и заключение специалиста в области лингвистики, подтверждающие положительную репутацию подателя иска. Кроме того, московский суд назвал дату следующего заседания. Оно запланировано на 5 апреля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Подробности о ходе дела появились в группе пресс-центра компании «Конкорд» в социальной сети. В компании также назвали предмет иска. Это опубликованные материалы, которые распространяли сфальсифицированную информацию о биографии Евгения Пригожина. В сообщении отмечается, что ответчики ссылались на строки интернет-портала «Википедия».

Команда юристов «Конкорда» ранее доказала в Савеловском суде российской столицы, что опубликованные на страницах «Википедии» данные не соответствовали действительности. В результате на сайте были внесены изменения.

Пресс-служба выразила надежду, что и другие средства массовой информации после обновления данных исправят непроверенные сведения с упоминанием Евгения Пригожина.