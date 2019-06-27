В Конотопе едва не убили одиозного тягнибоковца

27.06.2019

В Конотопе ночью неизвестные избили бывшего городского главу, экс-боевика «АТО», тягнибоковца, а ныне кандидата в народные депутаты в 160-м одномандатном избирательном округе Сумской области Артёма Семенихина,

Об этом сообщает «ТСН», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Нацполиции, нападение было совершено в ночь на 27 июня, когда Семенихин возвращался домой. С тяжёлыми телесными повреждениями и открытой черепно-мозговой травмой пострадавший был доставлен в реанимацию, где сейчас и пребывает.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Произошедшее было квалифицировано правоохранителями как «покушение на убийство».

«Побратимы» из «Свобода» у себя на странице в Facebook сообщили, что партия расценивает произошедшее как политическую расправу.

«Следует отметить, что накануне Артема Семенихина был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты Украины в 160 округе. Ранее он возглавлял город Конотоп и был незаконно смещен с должности городского головы.

Всеукраинское объединение «Свобода» расценивает нападение на Артема Семенихина как политическую расправу. Мы требуем от правоохранительных органов скорейшего объективного расследования этого преступления и наказания его виновников», – отмечено в тексте.

Советник мэра Конотопа Марина Божок также высказалась в Facebook по этому поводу, бурно отреагировав и обвинив в покушении нардепа Игоря Молотка (орфография оригинала сохранена).

«Игорь Молоток убирает оппонентов ночью!!! Сегодня в 1:00 на Артёма Семенихина было совершено покушение на убийство. Сейчас Артём находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Понимаю все политические гонки, но когда народный депутат, в данном случае, Игорь Молоток начинает переходить таким образом границу – это уже крайнее, что может сделать «человек»!

Вчера стало известно, что Артём Семенихин самовыдвигается народным депутатом Украины по 160 округу. Артём имеет все шансы им стать! Думаю, что именно это и вызвало такую ​​звериную реакцию Игоря Молотка.

Конечно, по поводу Молотка пока я могу озвучивать только мои мысли и предположения. Но учитывая всё то, что я знаю и вижу, кто как не Молоток готов пойти даже на убийство, чтобы не перестать и в дальнейшем грабить Украину!!!

От себя хочу добавить, что такие, как Игорь Молоток, Татьяна Сизон, Тарас Омельченко и вся их шайка – не радуйтесь, не думайте, что вы все можете купить за свои грязные деньги!!!!!

Правда есть!!! Всех виновных накажет, если не правосудие, то Бог! Гореть в аду вам всем!!!!», – эмоционально высказалась она.

Артём Семенихин является кандидатом-самовыдвиженцем по 160-му одномандатному избирательному округу в Сумской области, среди конкурентов которого как раз находится и вышеупомянутый нардеп Игорь Молоток. Другие сторонники Семенихина также отмечают, что покушение могло быть политическим заказом.