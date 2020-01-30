30.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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В Конституцию РФ хотят внести право русских на объединение


Было бы правильным зафиксировать в Конституции РФ право разорванного на части русского народа на объединение как целеполагающей точки для усиления темпа выдачи российского гражданства на Донбассе, на Украине и в Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с тем, что у нас сейчас проводится конституционная реформа, мне кажется, было бы очень правильным в Конституции РФ зафиксировать право разорванного на части народа на объединение. Не нужно писать об оккупации, как это будут трактовать, а вот именно так: право народа на объединение.

Это очень важно, для того, чтобы у РФ как у государства была некая точка впереди, целеполагание. И исходя уже из этого целеполагания – объединения разорванного на части народа – необходимо наращивать темпы выдачи российского гражданства на Донбассе и дальше, мы об этом много раз говорили, начать выдачу российского гражданства гражданам Украины.

Каждый гражданин Украины, каждый гражданин Белоруссии, с моей точки зрения, имеет право на получение российского гражданства, если он не совершил преступление», – заявил Стариков.

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